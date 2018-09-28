新北議員出國報告找攏嘸？ 議會：有寫但沒公開

2018-09-28 15:17

〔記者何玉華／新北報導〕新竹縣議員的出國考察報告被公開後，各縣市議員的出國考察報告也引起關注，時代力量新北市議員參選人曾柏瑜今日則在臉書發文，指新北市1年編列每位議員15萬元出國考察費用，卻不用繳交報告；不過，新北市議會澄清，議員出國考察都有依規定繳交報告，只是沒有公開上網。

曾柏瑜表示，新北市1年編列930萬元預算，每位議員15萬元出國考察，卻可以不用繳交報吿，翻遍新北市地方自治條例，的確沒有明文規定議員出國必須繳交報告，在2011年的時候甚至遭監察院糾正，時過7年，仍找不到任何一篇考察報告。

「根本沒寫，還是太爛不敢拿出來？」曾柏瑜說，光是從去年到今年中，新北市議會就從俄羅斯玩到馬來西亞、英國、美國、加拿大，議員是「船過水無痕」？還是實際去「考察」了什麼、獲得什麼啟發、對未來市府的施政有什麼幫助？

曾柏瑜呼籲，新北市議會應立即公開所有考察報告，若根本沒有考察報告，應立即停止假考察、真旅遊的浮濫制度。

市議會澄清，依據內政部函有關地方民意代表出國考察注意事項規定，議員出國考察返國申請費用手續時，「返國報告表」也是必要文件之一，每位議員都有繳交報告，呈核給機關首長（議長）批閱後即歸檔，只是沒有公開。至於未來要不要公開，則將徵詢議員意見，由議會做成決議後辦理。

  • 時代力量市議員參選人曾柏瑜發文質疑新北市議員出國考察是否假考察、真旅遊。（圖擷取自曾柏瑜臉書）

    時代力量市議員參選人曾柏瑜發文質疑新北市議員出國考察是否假考察、真旅遊。（圖擷取自曾柏瑜臉書）

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