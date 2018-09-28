新北議員出國報告找攏嘸？ 議會：有寫但沒公開

2018-09-28 15:17

〔記者何玉華／新北報導〕新竹縣議員的出國考察報告被公開後，各縣市議員的出國考察報告也引起關注，時代力量新北市議員參選人曾柏瑜今日則在臉書發文，指新北市1年編列每位議員15萬元出國考察費用，卻不用繳交報告；不過，新北市議會澄清，議員出國考察都有依規定繳交報告，只是沒有公開上網。

曾柏瑜表示，新北市1年編列930萬元預算，每位議員15萬元出國考察，卻可以不用繳交報吿，翻遍新北市地方自治條例，的確沒有明文規定議員出國必須繳交報告，在2011年的時候甚至遭監察院糾正，時過7年，仍找不到任何一篇考察報告。

「根本沒寫，還是太爛不敢拿出來？」曾柏瑜說，光是從去年到今年中，新北市議會就從俄羅斯玩到馬來西亞、英國、美國、加拿大，議員是「船過水無痕」？還是實際去「考察」了什麼、獲得什麼啟發、對未來市府的施政有什麼幫助？

曾柏瑜呼籲，新北市議會應立即公開所有考察報告，若根本沒有考察報告，應立即停止假考察、真旅遊的浮濫制度。

市議會澄清，依據內政部函有關地方民意代表出國考察注意事項規定，議員出國考察返國申請費用手續時，「返國報告表」也是必要文件之一，每位議員都有繳交報告，呈核給機關首長（議長）批閱後即歸檔，只是沒有公開。至於未來要不要公開，則將徵詢議員意見，由議會做成決議後辦理。