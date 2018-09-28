科學園區後援會成立 楊文科自詡園區老兵

國民黨新竹縣長參選人楊文科（前排左二）的科學園區後援會昨晚成立，立委林為洲（前排右二）也到場相挺。（圖由楊文科陣營提供）

2018-09-28 15:00

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕國民黨新竹縣長參選人楊文科陣營發佈新聞，楊文科的科學園區後援會昨晚成立，自詡為「園區老兵」的楊文科在會中提出包括園區擴充開發、交通改善、青年就業與居住等政見，希望理智、理性的科技人支持他。

楊文科陣營表示，楊文科科學園區後援會27日晚間成立，新竹科學園區同業公會副理事長李金恭、顧問宣明智及多名理監事出席，國民黨立委林為洲也到場相挺，林為洲表示配合楊文科推動縣政，他也在立院正提案連署「非直轄市新興都市別建設條例」，針對人口成長區域縣份增高資源補強公設，合力把最受關注的交通、教育、環保等建設加速提升。

楊文科以自己在1980至2012年參與科學園區發展與服務企業廠家的「老兵」自詡，可以說是代表園區來參選新竹縣長，也是歷來第一次出身科學園區管理局的縣長參選人，他號召竹科的伙伴站出來力挺。

楊文科陣營也表示，競選總部明天傍晚在竹北市嘉豐六路文小一預定地舉辦成立大會，總部裡有符合各項國際安全標準認證的玩具，包括常見的溜滑梯走道、躲貓貓的喵式星球，更特別的是類廚具及餐具讓學齡前兒童能寓教於樂，另外還有投籃機讓青少年朋友飆球技，整個總部就像一處歡樂城堡，歡迎媽咪們推娃娃車來玩。