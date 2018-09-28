不辦黨慶 民進黨今成立新住民助選團

民進黨秘書長洪耀福表示，重點不是新住民是否能替民進黨助選，而是利用這樣的過程，讓新住民朋友站出來，把她們心聲表達出來。（記者蘇芳禾攝）

2018-09-28 14:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天過32歲生日，不過今年沒有舉辦黨慶，而是成立「DPP姊妹幫-新住民愛台灣中央助選團」，民進黨秘書長洪耀福表示，重點不是新住民是否能替民進黨助選，而是利用這樣的過程，讓新住民朋友站出來，把她們心聲表達出來，讓台灣社會更關注新住民事務。利用黨慶舉辦這樣的活動，比舉辦任合造勢活動更有意義。

記者會邀請越南的姊妹表演母國傳統舞蹈，民進黨婦女部主任蔡宛芬說，未來會透過掃街、助講等方式讓各地新住民更加認識候選人，並爭取支持；此外，也將會透過製作東南亞美食、手工藝，或是至各縣市活動進行東南亞傳統舞蹈或歌曲表演，期望讓台灣社會有更多機會認識身邊這群新朋友以及她們的母國文化。

洪耀福表示，民進黨特別選在民進黨32歲生日的這天宣布中央新住民助選團的成立，代表民進黨對新住民的重視和關心。民進黨在立法院成立了「民進黨立法院新住民事務發展聯盟」，執政縣市也正大力推動新住民相關事務，顯示民進黨從中央到地方，在法令、政策到實際的推動上，都希望帶給新住民朋友很多的幫忙。

副秘書長徐佳青說明，台灣的新住民人口已超過53萬人，為台灣第五大族群。在這些新住民姊妹的身上，也可以看到台灣多元文化的融合，以及台灣女性的多元樣貌。未來助選的過程中，相信新住民姊妹們也會透過語言、飲食、手工藝為我們展現這豐富、繽紛的文化，並在街頭、菜市場，乃至於造勢舞台上發光發熱。

中央助選團成員、新住民姊妹阮千又感性地說，謝謝民進黨提供這樣的機會，教姊妹們如何站在舞台上、如何規劃助講內容，讓姊妹們可以勇敢地站出來支持候選人。

苗栗縣助選團召集人楊慧表示，未來助選團姊妹將協助候選人在競總辦理「家庭日」活動，用越南春捲、印尼薑黃飯、泰國涼拌青木瓜絲等美食，向大家介紹介紹新住民文化。

高雄市助選團召集人許珍妮提到，之前姊妹們僅有參與到投票，很感謝民進黨讓新住民姊妹們有這樣的機會陪同候選人掃街、拜票，讓姊妹們參與到更多的助選工作。