北市國民黨里長以無黨參選 吳敦義自爆別地也這樣

2018-09-28 14:03

［記者簡惠茹／台北報導］選戰步步逼近，國民黨主席吳敦義為鞏固藍營基層，昨天才剛參加台北市國民黨提名里長造勢大會，今天又出席南港內湖里政座談會，但是面對國民黨里長掛無黨籍參選的情形，吳敦義受訪時表示，這是有可能的，高雄、台中、台南、南投也有一樣的情形。

吳敦義今天中午和國民黨台北市長參選人丁守中到內湖七海酒樓出席「內湖南港里政座談會」，與該區里長、議員和參選人齊聚，吳敦義在席間細數丁守中優點，為丁守中拉抬聲勢。

會前媒體詢問，里政座談會是不是為了穩住基層、穩住里長不被拔樁？吳敦義受訪表示，里政座談會不太可能每場都參加，每天都要跑整天，台北今天剛好是內湖和南港，丁守中是我們黨提名的市長參選人，現場還有里長參選人，大家一起聚一聚，就像昨天為里長辦的大會一樣。

記者追問，台北市有些國民黨籍里長策略性不掛國民黨參選，吳敦義說，不要講什麼策略性，台北市里長456個，本黨提名282人，有些里說不定有些狀況，所以用無黨籍提名，這有可能，高雄、台中、台南、南投也都是一樣的情形。

吳敦義致詞時指出，丁守中的閱歷、經驗、能力、品操和忠誠度高，守中兩個字就是守衛中華民國、守護中國國民黨、守護中道，當過台大教授和立法委員，經驗閱歷都很好，高度認同他的能力、品操和問政內涵，國民黨經過公平程序，提名丁參選台北市長，大家同心協力，讓台北市選戰乾淨有水準，選出最好的人選。

丁守中表示，很多里長提到內湖垃圾山、高壓電線電塔問題，內湖交通不通等等，「無沒有救的交通，只有無能的市長」，里長是民意最前線跟民意基層互動，將來會把業務經費拿出10分之1，落實參與型預算，一起為地方拚發展拚建設。