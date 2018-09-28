轟侯友宜政見抄襲 綠委：乾脆請蘇的小編幫忙發文

蘇貞昌加強火力，反批侯友宜最近的「5個不尊重」。（記者翁聿煌攝）

2018-09-28 14:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕年底選戰越演越烈，民進黨立法院黨團昨才成立「國會助選團」，今便號召立委王定宇、何欣純、賴瑞隆、鍾孔炤召開記者會，羅列國民黨新北市長參選人侯友宜的政見抄襲事蹟，包含Line群組的統一發票對獎文、以及政策架構論述。王定宇反諷，侯友宜團隊乾脆把錢給蘇貞昌，「反正都是抄他的」。

民進黨國會助選團今以「侯友宜選舉要騙，還要抄」為題召開記者會。王定宇在記者會中指出，統一發票開獎當日，蘇貞昌一早就在Line群組發文提醒大家對獎，到了中午，侯友宜官方帳號也發了「非常雷同」的訊息；此外，蘇貞昌強調自己最會替年輕人布置舞台，未來要打造新新北1000萬人舞台，侯友宜便說自己要提供年輕人舞台，建立1000萬人口的大核心。

立委何欣純則表示，蘇貞昌在7月提出都市再生、扶老攜幼、一鄉鎮一特色2.0、智慧城市並加上城市美學，侯友宜則在8月拋出「公辦都更讓利、公托翻倍、發展各區產業特色與科技安全城」等政見，顯見侯的格局就是抄、就是騙。

賴瑞隆則強調，政治人物重要的是誠信，如果深澳的影片涉及造價，必須道歉、澄清，期盼侯友宜改變競選風格，提出更清楚的政策、願景，否則市民將唾棄此人。