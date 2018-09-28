宜蘭模擬開公投票 1票匭要花59分鐘開完

宜蘭縣選委會今舉辦模擬開票，耗時約59分完成公投票匭開票工作。（記者張議晨攝）

2018-09-28 13:54

〔記者張議晨／宜蘭報導〕年底九合一大選將在11月24日投票，今年合併公投舉行，但公投預估有多案投票，有選務人員憂心開票時間冗長，恐開至深夜，紛紛打退堂鼓，宜蘭縣選委會今實際模擬，依快速開票法實際演練，單一票匭、3案公投開票時間約59分鐘，選委會預估，大選晚間9點前，全縣75%投開票所應能完成開票作業。

依中央選舉委員會規劃，公投案每1票匭有3案選票，開票時採「快速開票法」，每案分同意票、不同意票、無效票，將公投票從票匭取出後，在依選民圈選內容細分，隨後再唱票確認。

宜蘭縣選舉人數約37萬人，選委會今依開票流程模擬，以1000名選舉人數的投開票所，投票率7成設定，每案計有700張選票，票匭票數總計約2100張。

選委會指出，票匭有3名檢票人負責分票，每案公投各有1名唱票人、監察人，總計9人負責開票作業；待完成所有公同票分類後，再清點同意票、不同意票、無效票張數，每100張即綑綁成一份。

今整體開票時間，單一票匭耗時約59分鐘，選委會表示，每座票匭有3案公投票，若以9案公投計算，3座票匭預計需耗時3小時開票。

本屆地方大選宜蘭縣最晚在晚間8點半完成開票作業，下屆合併公投舉辦，選委會推估，依投開票所選舉人數不同，應能在晚間9點前，全縣75%投票所應能完成地方大選、公投開票工作。

參與模擬的鄉公所選務人員坦言，若照開票程序進行，困難度不高，但開票過程難免有突發壯況，選委會模擬出的時間較為保守，若要結束所有投開票作業，恐怕得到11、12點才能收工回家。

宜蘭縣選委會副總幹事林聰敏指出，選務人員對公投案較為陌生，希望透過模擬解除選務人員疑慮。