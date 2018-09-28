吳音寧10月率團考察豪遊歐洲 北市議員嗆：柯文哲不用管嗎？

2018-09-28 14:05

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議員汪志冰今日發布新聞稿指出，根據資料，台北農產運銷公司總經理吳音寧，於10月2日至12日（不含飛行時間）率領北農董監事，前往荷蘭、德國、法國考察11天，不僅可攜帶眷屬還狂住星級飯店，旅費全額由北農支付，但北農竟拒絕公開團費與參訪人數，痛批北農花錢不手軟，還諷刺說「台北市長柯文哲不用管嗎？」

汪志冰指出，根據取得的行程資料，北農出訪考察歐洲11天，與市場業務較為相關的僅第3天參訪荷蘭的花卉批發市場、拱形市場，以及第8天參觀法國巴黎的漢吉斯批發市場，她質問「北農何時改賣花卉？要多角化經營嗎？」

汪志冰進一步指出，除了這2天市場參訪行程，其他都是觀光景點，包括荷蘭著名的紅燈區、方塊屋與鉛筆屋，還要到德國科隆大教堂、巴黎羅浮宮，更安排outlet名牌暢貨中心購物，痛批分不清是考察團還是貴婦團了。

汪志冰說，她9月11日在財建委員會質詢北農帛琉出訪經費，吳音寧一問三不知，當場允諾會後主動提供，至今無聲無息，如今還要率團與北農董監事出訪歐洲，團費與人數保密到家，參訪內容也與北農業務無關。

北農今日召開臨時董事會，選出北市工務局長彭振聲擔任北農董事長，汪志冰痛罵，吳音寧農運出身，以改革之姿來到北農，如今重蹈董監事出訪的作為，出訪資訊甚至不公開，「再次驗證有太上皇撐腰就能無法無天，柯文哲不用管一管嗎？新任董事長彭振聲恐怕也罩不住！」