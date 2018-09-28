帶北農董監事遊歐12天 吳音寧：歷屆都有、盼勿過度解讀

吳音寧今天受訪表示，過去每年都會安排董監事會出國考察行程，而行程是董監事會決議通過。（記者楊心慧攝）

2018-09-28 12:58

〔記者楊心慧／台北報導〕北農總經理吳音寧被爆將帶北農董監事赴歐洲12日豪華團旅行，吳音寧今天受訪表示，過去每年都會安排董監事會出國考察行程，而行程是董監事會決議通過，其中將會前往荷蘭花卉批發市場、鹿特丹拱形市場、法國漢吉斯批發市場等，當然也會有觀光和城市特色的行程。

北農歐洲12日豪華團行程包括荷蘭阿姆斯特丹的紅燈區、Outlet等著名觀光景點。北農今早舉行臨時董事會，吳音寧受訪表示，此次出國考察行程，將前往歐洲的批發市場參訪，但也包含觀光和城市特色行程，其實出去參觀批發市場，除了看當地運作外，還有很多細節能參考和學習。

吳音寧也說，歷屆董監事都有安排出國考察行程，期盼外界不要過度渲染，出國考察以批發市場為主要參觀，未來也會公佈考察報告。

至於董監事會出國考察行程開放眷屬參加，吳音寧則說，眷屬都是自費參加，是很正當的行程，盼外界勿過度放大小細節挑毛病。

對此，北農董事長彭振聲表示，由於剛上任，所以不會一起去歐洲考察團，但他有聽總經理說明該行程，且此案經過內部研討，到歐洲批發市場，他認為員工去見識對北農的經營是有所幫助的，該行程、預算都經過董監事會議通過。

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