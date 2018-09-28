多綠混搭厚葉片加等高線 姚文智競選主視覺亮相

2018-09-28 13:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕年底選戰倒數2個月，民進黨台北市長參選人姚文智籌備6場千人後援會，今日首場由中山大同區打頭陣，總統蔡英文將現身力挺，姚文智競選辦公室今日公布新的競選主視覺，由多種綠色系混搭成厚葉片的輪廓，並搭配擴散線條的等高線，展現城市生命力與百工百業的活力，姚文智宣告選戰進入新的階段。

姚辦發言人洪立齊表示，主視覺設計的發想是以台灣原生厚葉植物的葉片為靈感，其特色在於植物分株後都可獨立再生長，葉片中貯藏了大量的水分，代表台北這座城市旺盛的生命力。新視覺是由多種綠色系結合而成的混染效果，代表民進黨在社會各個層面的願景；擴散線條則象徵台北邁向成長的等高線，串連百工百業與基層活力。

姚文智則說，北市過去的發展承載台灣大部分的歷史記憶，由來自各地築夢的實作家，從三市街的聚落發展到今日國家首都的地位，依靠不只是政府的領導，更多的是民間團結齊心力量，這種「打拚精神」支撐著整座城市的運作，就如同厚葉植物特性一樣生生不息、勇者無懼。

號召基層歸隊、凝聚選民支持，姚文智區域聯合後援大會在6大選區各舉辦一場千人後援會，期許透過地方後援會的宣傳能量，讓民進黨再創「綠色執政，品質保證」，姚文智表示，新的主視覺代表新的選戰階段，透過成立後援會的型態，就是希望藉由組織化的宣傳，達到一加一大於二的效果。