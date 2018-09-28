友邦挺台灣！ 吐瓦魯 、聖文森領袖在聯合國大會發聲

吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）發言時以顯著篇幅替台發聲。（路透）

2018-09-28 13:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕聯合國大會總辯論今邁入第3天，共有吐瓦魯、聖文森、海地三友邦發言。其中吐瓦魯、聖文森總理在大會上替台灣發聲，不過過去4年都有在聯合國大會中替台灣發言的海地，今年發言時則未提台灣。

截至目前為止，聯合國大會已有11個台灣友邦發言，其中8國元首或政府領袖替台灣執言，包括巴拉圭、馬紹爾群島、史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉、吐瓦魯及聖文森。瓜地馬拉、宏都拉斯與海地則未在發言中提及台灣，瓜地馬拉與宏都拉斯近年大多以個別致函聯合國秘書長的方式挺台，海地則是罕見的未在大會中發言挺台。

聖文森國總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）發言時表示，聯合國平等接納小如人口僅萬人之國家為會員國，卻持續忽視台灣2300萬居民，我們實在沒有任何原則性根據拒絕台灣參加聯合國各專門機構工作之權利。

吐瓦魯總理索本嘉（Enele Sopoaga）在發言時以顯著篇幅替台發聲，索本嘉表示，台灣被聯合國體系排除在外是否認其2300萬人民參與之基本權利，對吐瓦魯及世界許多地區的許多國家而言，台灣已經是負責任及有能力之夥伴，若合法席位及角色被允許，台灣還能對我國實現永續發展的全球努力做出更多貢獻。吐瓦魯相信聯合國須作必要安排，讓台灣參與聯合國進程下之會議、活動及機制，包括聯合國專門機構。

索本嘉強調，吐瓦魯明年將主辦第50屆「太平洋島國論壇」領袖會議。要將對台灣及印度政府慷慨協助吐國籌備此一重要且盛大之區域會議的誠摯感謝列入紀錄，同樣的，要再感謝印度、台灣及韓國政府協助於明年主辦此一論壇會議。