別讓教師不開心！ 私教工會促制定私校退場條例

台灣私教工會、高教工會、高醫校友會等今天（28日）舉辦「教師節-教師不開心」記者會。（記者廖振輝攝）

2018-09-28 12:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天為928教師節，有鑑於私校董事會亂象橫生，台灣私立學校教育產業工會今日召開記者會訴求，私校董事會應全面公益化，並建制學校法人退場預警與處理機制，教育部也應輔導學校明訂退場時間表，國會盡早制定「私立大專校院轉型及退場條例」。

台灣私教工會表示，私校教育肩負台灣高中職及大專7成人才培育，但許多私校董事會卻把原屬於公共財的學校當成私人牟利工具，甚至為了掌控校產，以資訊不透明、不民主方式宰制校園。

台灣私教工會監事召集人唐國銘指出，高教資源分配不正義，從過去5年500億計畫、高等教育深耕計畫，政府處處呈現菁英思維，造成頂大和私大嚴重失衡，教育資源M型發展。

唐國銘建議，教育即人權，教育公共化是未來主流趨勢，透過教育券來補償公私校學費的差距，讓學生享有平等受教育的資源和機會，才能顯示公平教育的意義。

民進黨立委張廖萬堅指出，「私立大專校院轉型及退場條例」草案尚未立法，該法案在執政黨立委中也有一些歧見，還沒有進行實質的討論及審查。

時代力量立委高潞‧以用建議，立法院應盡速啟動私校退場條例立法，來解決諸多問題。