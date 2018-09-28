承諾發3配備遭批大撒幣 丁守中認這樣對里長才公平

2018-09-28 12:35

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中昨天出席國民黨提名里長參選人的造勢大會時，在200多名里長面前，不但保證實現參與型預算，更承諾將來里長配備電動機車、手機和電腦，還要發放三節慰問金、讓里長出國考察，但是不僅網友質疑賄選，時代力量也批評撒幣，丁表示，里長是民選公職卻只有義務沒有權利，時代力量那些人連選里長的資格都沒有。

丁守中表示，里長是基層民選公職人員，就跟地方土地公、土地婆一樣守護民眾，但是卻完全沒有薪水，他說的這些配備，完全是公務工作上需要，不管電腦還是手機，都是能跟市府網絡連結，加強市府跟市民、里長溝通服務聯絡的管道，如果說成是撒錢、綁樁、買票，完全是忽視里長服務科技化和行動化，低估里長和市民的智慧。

從2000年起「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」公布施行後，里長得支領的費用走向法制化，原本台北市里長三節慰問金與里長出國補助費從2003年起停發，期間不同市長執政時，試圖以不同方式編列預算支付，目前柯市府沒有發放三節慰問金，但是里長有以其他項目預算出國考察。

媒體詢問丁守中依據什麼法規或預目來編列預算？丁守中指出，現在所有民選公職，包含市長、立委、議員，都有必要配備和薪水，只有里長沒有，這樣不對的，里長也是民選公職，卻只有義務沒有權利，這樣對基層里長不公平，應該按照民選公職法律來管理，而且無論是機車、手機或電腦，都屬於公物，要造冊列管，依法折舊交接。

丁守中痛批時代力量，丁表示，里長什麼都沒有，甚至沒有薪水，時代力量還不加強里長配備，時力那些批評的人，不要說選議員了，就連選里長的資格都沒有，難怪人家說會全軍覆沒。