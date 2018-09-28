出任北農董事長 彭振聲：未來會與吳音寧直接溝通

彭振聲受訪說未來能與吳音寧直接溝通。（記者楊心慧攝）

2018-09-28 11:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司今天召開臨時董事會，選出北市工務局長彭振聲擔任北農董事長，一開始先由23席董事選出新常董，再由7名常董選出董事長，彭振聲順利通過兩關，被選為董事長，彭振聲受訪指出，改建案過去都透過市場處間接與北農溝通，如今能直接與吳音寧溝通，相信未來業務推展會很順暢。

彭振聲與吳音寧早上在會前曾在董事長辦公室聊天，大約閉門談了約40分鐘，之後兩人一起步入會議室開會。彭振聲順利被選為董事長，董事會不到1小時便結束。

媒體詢問，柯文哲派彭來是否要化解與北農的糾紛？彭振聲指出，其實很多事情都是「人」的關係，先前曾在高雄市政府服務30幾年，當時和任何人的溝通都無障礙，認為現在對業務的推展會較順暢。

至於吳音寧是否備詢一事，彭振聲則說會持續與吳溝通，找出對議會、北農都好的方式。吳音寧表示，會好好和彭溝通。

彭振聲表示，市場改建是很重要的工作，以往有很多意見需求面和供給面有差距，當董事長後，能了解需求面和經營方式，可以直接透過工程面直接解決，而未來也會與吳音寧當面溝通、協調。

彭振聲進一步指出，工務局主要負責市場工程，而需求主要由市場處負責，有時透過市場處，或許有某些部分不會這麼清楚，如今辦公室就在隔壁，可以直接和吳溝通，很多事情能直接拍板定案。

另外，第一果菜市場改建案進度，彭振聲說，改建案要經過環評，預計明年二月環評報告會出來，應在明年底可開工，但開工要考慮防汛期，不希望因此工程影響到蔬菜供給。

相關影音