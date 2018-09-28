傅崐萁偽證案一審無罪 花檢提上訴

花蓮縣前縣長傅崐萁等人涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌，花蓮地院上月24日一審判決，傅崐萁、林德復逃漏稅捐及偽證均無罪。花蓮地檢署提起上訴。（資料照）

2018-09-28 11:34

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁與鮑廣廷、林德復因共同涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌，花蓮地院上月24日一審判決，確認榮亮公司確有逃漏稅捐等犯行，然認定鮑廣廷為實際負責人而判處合計1年8月，緩刑3年，餘因認定傅崐萁並非榮亮實際負責人而判決傅崐萁、林德復逃漏稅捐及偽證均無罪。花蓮地檢署認為一審法官對於檢方提出的12項證據理由都沒有回覆，因此提起上訴，今天公布八大上訴理由書，加強補充更多事證。

花蓮地檢署主任檢察官兼發言人王怡仁說，原審法官認為榮亮公司的實際負責人並非傅崐萁，而是鮑廣廷，但對於檢方提出的12項證據，例如公司大小章都由傅保管、傅的助理協助處理榮亮公司事務、公司登記在傅的辦公室，後來做為縣府台北聯絡處等等相當積極的證據理由都未回覆理由，也未提出認定鮑廣廷為實際負責人的理由，因此檢方認為應依法提起上訴。

花檢指出，這次除上次提出的證據，更加強其他新事證來證明被告榮亮公司實際為傅崐萁及其家族掌控，例如96年間，傅崐萁曾以榮亮公司名義向黃正一購入5萬餘張幸福人壽股票，經輿論質疑資金來源不明時，傅崐萁雖稱出資者為其妻徐榛蔚家人，但自始不否認榮亮公司為伊所有。

另外，101年10月30日，傅崐萁曾以花蓮縣長身分，攜同徐榛蔚共同前往中國廣西南寧商談台灣健康產業城開發案，徐並以榮亮公司董事長名義與南寧市政府簽署戰略合作框架協議；榮亮發起人、原始董監事均為被告傅崐萁家族成員，公司帳戶密碼與徐榛蔚私人使用的個人銀行帳戶密碼相同。

榮亮公司原始登記營業地址位於台北市青島東路，該址於公司設立登記時為被告傅崐萁擔任立法委員辦公室；傅崐萁與理想大地簽約時，傅崐萁任花蓮縣長，榮亮公司仍設址該址，惟該址已改為花蓮縣政府台北聯絡處，直至調查局開始調查後，榮亮公司地址始虛遷於會計師事務所。

其餘相關證據還有榮亮公司唯一財產的車輛均係供傅崐萁使用、唯一雇用人力係由傅崐萁出錢雇用、榮亮公司報稅所列支出也為傅崐萁之私人民調費用、餐費等支出，檢方因此認定榮亮公司為傅崐萁所實際掌控的公司，並利用該公司及鮑廣廷的個人帳戶供傅崐萁從事個人商業使用，包含理想大地購地案金錢流轉，實屬毫無疑問。

王怡仁說，綜上各項證據，依一般人對於通常事理的認知，當均可推定榮亮公司實際負責人實為被告傅崐萁，而被告鮑廣廷則係交易發生爭議後始行介入頂替之人，並非實際負責人，三人於偵查中相互虛偽證述榮亮公司之實際負責人為鮑廣廷，亦均應成立偽證罪嫌。

檢方強調，原審認定被告鮑廣廷獨自逃漏稅捐，且均無偽證犯行，實與常理有違。況鮑廣廷及榮亮公司並未全額補稅完畢，原審竟對逾億元的逃稅案件在補稅前同意予以緩刑，其對犯罪人之過度寬典，實有違背人民期待，故提出上述理由如上，請臺灣高等法院花蓮分院將原判決撤銷，更為適當合法之判決。