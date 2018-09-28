蘇貞昌火力轟 批侯友宜「5個不尊重」！

蘇貞昌加強火力，反批侯友宜最近的「5個不尊重」。（記者翁聿煌攝）

2018-09-28 11:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌，歷經里長拍肩風波後，今天加強火力反批侯友宜最近的「5個不尊重」，包括「文宣一再抄襲，不尊重原創」、「廣告影片造假，不尊重電視收看者」、對女性說你長得不安全，不尊重女性」、「不敢辯論一直逃避，不尊重選民」、「本來講說他不插旗、不掛布條，現在不但掛布條，而且還不尊重屋主」，大家要用選票做抉擇。

蘇貞昌批評侯友宜的不尊重還有更多，譬如說去活動中心、運動中心，違反規定硬是給人家照相，這也是不尊重運動中心其他使用者，所以不勝枚舉，他只有十根手指頭，也不能講太多，大家可以接龍看看，侯友宜真的不只是不尊重選民、也不尊重各界。

蘇貞昌也痛批侯友宜深澳影片造假又硬拗，因為那影片上面不但有他，而且他就是為了政治目的來做廣告，那還要睜眼說瞎話，市民跟電視的觀眾們，應該要用選票來制裁。

侯辦對於蘇貞昌批侯友宜未經屋主同意就掛布條一事，經了解是議員參選人與侯合拍競選照的布條，然後四處懸掛，但可能部分位置疏於事先告知，侯辦發言人賴冠群說，侯友宜並不清楚，但是侯認為「該怎麼辦就怎麼辦」。