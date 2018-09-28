立委當不好沒資格當市長 時代力量國民黨市黨部前抗議

2018-09-28 11:07

〔記者許國楨／台中報導〕針對江啟臣等幾位國民黨籍的台中立委，上週在立院開議不開會阻擋總質詢等亂象，連要參選市長標榜優質問政的盧秀燕都袖手旁觀，時代力量多位市議員參選人今早到國民黨台中黨部前抗議，呼籲江啟臣等委員們別再鬧了，趕快讓國會正常運作，多幫台中人民發聲、爭取權益。

時代力量台中市北屯區及南屯區市議員參選人許皓甯、吳佩芸今天到國民黨台中市黨部前高舉「開議不開會，國民黨偷懶」、「盧秀燕先當好立委，才有資格當市長」及「空污改善承諾書，盧秀燕何要面對」等標語表達抗議並重炮抨擊。

許皓甯表示，國民黨江啟臣、顏寬恒兩位台中立委上週杯葛立法院運作，最後還提早下班休息，自我放棄監督問政的權力，不只愧對立法委員職責，更是讓台中市民失望，國民黨委員不讓總質詢開始，讓很多民眾關心的問題都無法從行政院長口中得到解答與承諾，包括空污、托育和交通等台中人關心的議題，「別再鬧了，趕快認真上班吧！」

吳佩芸表示，今天又是立院院會，但昨天傳出國民黨仍不讓行政院長上台報告、不想開會，國民黨一開議就連正常開會都做不到，應該先跟民眾道歉，稍晚盧秀燕還要舉辦「神力女超人挺盧秀燕」記者會強調優質問政，但一個過去在立法院質詢問泡麵買不到、江蕙開唱等作秀般的話題，現在又袖手旁觀看江、顏兩位立委杯葛問政，這樣怎有臉說自己是「優質問政」呢？

許皓甯強調，現在國會直播一清二楚，市民能直接看到台中立委江啟臣、顏寬恒帶頭耍猴戲，要選市長的盧秀燕委員更不見人影、不出面制止，假如盧秀燕連一個立法委員都當不好，要怎麼向民眾保證有能力當好市長呢？