立委當不好沒資格當市長 時代力量國民黨市黨部前抗議

2018-09-28 11:07

〔記者許國楨／台中報導〕針對江啟臣等幾位國民黨籍的台中立委，上週在立院開議不開會阻擋總質詢等亂象，連要參選市長標榜優質問政的盧秀燕都袖手旁觀，時代力量多位市議員參選人今早到國民黨台中黨部前抗議，呼籲江啟臣等委員們別再鬧了，趕快讓國會正常運作，多幫台中人民發聲、爭取權益。

時代力量台中市北屯區及南屯區市議員參選人許皓甯、吳佩芸今天到國民黨台中市黨部前高舉「開議不開會，國民黨偷懶」、「盧秀燕先當好立委，才有資格當市長」及「空污改善承諾書，盧秀燕何要面對」等標語表達抗議並重炮抨擊。

許皓甯表示，國民黨江啟臣、顏寬恒兩位台中立委上週杯葛立法院運作，最後還提早下班休息，自我放棄監督問政的權力，不只愧對立法委員職責，更是讓台中市民失望，國民黨委員不讓總質詢開始，讓很多民眾關心的問題都無法從行政院長口中得到解答與承諾，包括空污、托育和交通等台中人關心的議題，「別再鬧了，趕快認真上班吧！」

吳佩芸表示，今天又是立院院會，但昨天傳出國民黨仍不讓行政院長上台報告、不想開會，國民黨一開議就連正常開會都做不到，應該先跟民眾道歉，稍晚盧秀燕還要舉辦「神力女超人挺盧秀燕」記者會強調優質問政，但一個過去在立法院質詢問泡麵買不到、江蕙開唱等作秀般的話題，現在又袖手旁觀看江、顏兩位立委杯葛問政，這樣怎有臉說自己是「優質問政」呢？

許皓甯強調，現在國會直播一清二楚，市民能直接看到台中立委江啟臣、顏寬恒帶頭耍猴戲，要選市長的盧秀燕委員更不見人影、不出面制止，假如盧秀燕連一個立法委員都當不好，要怎麼向民眾保證有能力當好市長呢？

  • 時代力量北屯區議員參選人許皓甯和西屯區吳佩芸於國民黨部台中市黨部前，盼阻止國會亂象。（記者廖耀東攝）

    時代力量北屯區議員參選人許皓甯和西屯區吳佩芸於國民黨部台中市黨部前，盼阻止國會亂象。（記者廖耀東攝）

  • 時代力量多位市議員參選人今早到國民黨台中黨部前抗議，呼籲江啟臣等委員們別再鬧了，趕快讓國會正常運作，多幫台中人民發聲、爭取權益。（記者廖耀東攝）

    時代力量多位市議員參選人今早到國民黨台中黨部前抗議，呼籲江啟臣等委員們別再鬧了，趕快讓國會正常運作，多幫台中人民發聲、爭取權益。（記者廖耀東攝）

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