國民黨質疑蔡英文推薦蔡其雍加入民進黨 如今卻神隱

2018-09-28 10:31

〔記者施曉光／台北報導〕前總統陳水扁之子陳致中日前遭媒體爆料與時任金門縣環保局長蔡其雍前往有女侍陪同的招待所，國民黨發言人洪孟楷今日召開記者會質疑，蔡其雍事後火速請辭，令人狐疑究竟當天兩人有何不可告人之事，而民進黨中央迄今完全不做回應，他並出示兼任民進黨主席的蔡英文總統過去推薦蔡其雍入黨的推薦書影本，質疑蔡英文有如像神隱不發一語，難道是鼓勵蔡其雍的行為？

洪孟楷指出，根據一位金門綠營的民眾告知，「蔡其雍是蔡英文在金門的大掌櫃，蔡英文親筆推薦蔡其雍入綠黨（應為民進黨），這在金門島，早已不是秘密。」在蔡其雍的入黨申請書上，除了蔡的出生年月日、照片、及手機號碼與地址資料，最令人注目的就是介紹入黨人是民進黨主席蔡英文。

洪孟楷說，可以動用到黨主席親自介紹入黨，並且在申請書上親筆簽名，相信蔡其雍與蔡英文的關係一定非常密切，難怪也能擔任蔡英文競選總統時的金門主委，這層深綠關係，可謂親上加親。

洪孟楷另指出爆料內容，「蔡其雍幫他主子陳腐海（應為陳福海）運作綠黨中央結合在地勢力由蔡英文提案。」意思就是指在今年8月22日在民進黨中執會由蔡英文親自提案的金門縣長提名作業，民進黨要結合在地力量以開拓票源，所以蔡其雍牽線讓民進黨暗助陳福海參選，換言之，陳福海就是蔡英文力挺的縣市長候選人，蔡英文親自提案並拍板定案的禮讓，讓金門鄉親更加知道陳福海就是綠營的最佳人選，「支持陳福海就是支持蔡英文，因為陳福海就是蔡英文禮讓力挺的人選！」

洪孟楷說，他要請問民進黨，蔡其雍是否確實是民進黨黨員？推薦蔡其雍入黨的蔡英文能夠認同他圍標、酒駕及與陳致中出入招待所嗎？去年告誡民進黨人不得涉足不當場所或做出有違社會觀感、傷害黨形象之事，如今事情發生3天，蔡英文沒有任何回應，是在神隱什麼，還是躲藏什麼？