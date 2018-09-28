有夠扯！兩競選布旗連遭中年女偷走 里長決告扯旗女

監視器影像發現騎機車的扯旗女身影。（記者王俊忠翻攝）

2018-09-28 09:50

〔記者王俊忠／台南報導〕競選尋求連任的台南市東區小東里長黃貫中，日前發現他插在里內一處停車場角落的文宣布旗遭一名年約50歲的中年女子扯下，對方弄斷旗桿棄置，再騎機車拿走布旗；隔了一天，對方再偷走他另一面布旗，黃貫中調閱監視器掌握扯旗女的影像。他說，已給對方幾天歸還布旗的機會，但扯旗女都未歸還，將依法提告竊盜、毀損與違反選罷法等罪嫌。

黃貫中表示，插被偷第一支文宣布旗的停車場角落位置，剛好離他住處不遠，他從住處走出來就能看到旗幟，9月25日當天近午他瞧見布旗不見了，走到插旗處查看，發現旗桿被丟在地上，布旗則不見蹤影，隨即調閱里內附近監視器，「果然找到真相！」

黃貫中說，從監視錄影看到一名年約50歲的女子騎機車經過該處，她扯下旗桿，把布旗拆下，接著拿走布旗、騎機車離開現場。他認為該女是竊盜、搞破壞的行為，沒想到隔了一天，該女變本加厲又偷走他另一面布旗，懷疑是里內有心人士所為，也強調自己競選里長是光明磊落、坦蕩蕩，選舉過程不應該有此破壞行為。

黃里長也說，自己是儉約競選，選舉開銷儘量一切從簡，在里內架設布旗數量很少，不知道該婦人為何破壞偷走他的布旗的用意居心？