柯文哲：沒打算再募款 就錢少少這樣打

2018-09-28 09:34

〔記者黃建豪／台北報導〕台北孔廟今天上午舉行孔子誕辰釋奠典禮，由內政部長徐國勇與台北市長柯文哲共同出席，但過程中兩人鮮有互動，另一方面，當地晚間民進黨陣營將在中山、大同區舉行授旗晚會，替民進黨台北市長參選人姚文智助威，顯得爭取連任的柯文哲形同孤軍奮戰。對此，柯文哲表示，這方面他也一直在適應，且他已沒有再募款打算， 就是錢少少這樣打。

柯文哲上午出席孔子誕辰釋奠典禮期間，雖與徐國勇並肩而坐，但過程中，徐國勇多是探頭與一旁的民進黨議員黃向羣有說有笑，柯只是夾在中間偶爾陪笑。事後柯文哲受訪時，媒體也問及，姚文智晚間將有中山、大同後援會成立，柯是否孤軍奮戰打得辛苦？柯文哲表示，他也一直在適應，因為他這次已經沒有打算再多募款，就是錢少少就這樣打，「老實講，台灣的選舉要不要改變？」每次都要穿背心、做旗子、喊凍蒜，有時候他去拜票，人家在喊凍蒜，他都覺得很尷尬，這就是他想去改變的東西。

另本報今出刊，簽署柯P認同卡的無黨籍大安、文山區議員參選人張凱鈞遭爆料是詐欺慣犯一事。柯文哲表示，這個他還不曉得，還要再去查。

對於未來如何過濾合作人選？柯文哲表示，其實現在要過濾人選，最簡單的方法是上網GOOGLE（指網路搜尋）。柯也說，其實常是這樣，慢慢建立制度，當時是請台北副市長鄧家基、陳景峻，以及民政局長藍世聰，再加上競選辦公室主任組了一個小組來處理這個問題，候選人沒辦法每個都去查，所以就是過程當中不斷改進。