魏明仁恐落跑？五星寺拆除費500萬 這招讓他「不付不行」

八卦山脈大違建「五星共產寺」，今天進行第3天拆除作業。（記者陳冠備攝）

2018-09-28 09:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕八卦山脈大違建「五星共產寺」，今天進行第3天拆除作業，長期關心五星寺的「護樹老娘」Angela Chang憂心忡忡，擔心建商魏明仁與胞姊要是落跑脫產，這下子拆除費用會不會變成「全民埋單」？彰化縣長魏明谷強調，目前土地都在魏明仁相關人的名下，如果依法未繳款，將由法務部行政執行署來強制執行！

魏明谷指出，縣府拆除大違建，拆除費用約為500萬元，依照建築法規，強制拆除建物的拆除費用，由建物所有人負擔，因此，全數都會向建商魏明仁等相關人來求償，萬一不繳錢的話，就直接透過法律途徑來解決，也就是請法務部行政執行署來強制執行。

魏明谷表示，目前「五星共產寺」的土地都在魏明仁等相關人的名下，就算有脫產或是潛逃等爭議，由於土地仍屬魏明仁等相關人所有，將會由法務部行政執行署來強制執行，而光是土地價值就超過500萬元。

由於縣府對「五星共產寺」施展鐵腕，民眾都拍手稱好；對此，魏明谷強調，基於對國土安全與國家形象、以及人民的感情，都希望能夠拆除，因此，展現公權力來拆除，目標是7個工作天能夠拆完，如果7天拆不完，將會持續來做，拆到不留一磚一瓦！

副縣長林明裕指出，不只是拆除費要向魏明仁求償，包括出動員警力維安的30萬元便當等費用，也會統統都算清楚，初估費用在580萬元，正確數字要全數拆除完畢才能核結。

「護樹老娘」Angela Chang表示，她估計這場拆除案政府花了超過500萬元，問題是目前為止我們政府沒有人去調查魏明仁的資金，甚至沒有對這筆債權先進行假扣押，而魏明仁也沒有因為身上那麼多大大小小提告的官司進行境管，所以到時候錢還不出來，就變成台灣老百姓要吐血崩潰了。

「護樹老娘」Angela Chang也強調，這次事件不只是拆除了五星寺而已，而是完全執政的民進黨政府，對於賣台、恫嚇台灣不聽話統派中國血洗台灣這種言論予以放縱，那我們人民又該何去何從？ .

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五星共產寺持續拆除中。（彰化縣政府提供）

五星共產寺持續拆除中。（彰化縣政府提供）

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