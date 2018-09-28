推新董事長解北農爭議？ 柯文哲：只是重來

2018-09-28 09:19

〔記者黃建豪／台北報導〕台北農產運銷公司爭議多時後，台北副市長陳景峻請辭兼任董事長職務，為此，北農今天上午10時將召開臨時董事會，台北市政府有意推派台北市工務局長彭振聲接手。至於重推董事長人選後，是否代表市府與北農間的疙瘩解決了？台北市長柯文哲稍早則表示，不是都沒有，只是RESET（重來、重置）。

現為台北市官派北農董事的彭振聲，若要當上北農董事長，得先在民營的北農公司中，爭取過半董事支持，才能成為常務董事，進而被推舉為董事長，為此，勢必要最大股東之一的農委會願意支持。

對此，柯文哲表示，因為他有事先跟農委會協調過，所以應該還好。至於兩方互信基礎不足問題？柯強調，他是親自拜訪的，而且都有聯絡，也有叫彭振聲要一個一個打電話，該拜訪的還是要拜訪。

另就柯文哲稱「RESET」之後，與北農總經理吳音寧的關係怎麼處理？柯文哲表示，他去拜訪農委會時，只有表達說，她（指吳）還是要到議會（備詢），農委會主委應該是贊成，至於怎麼處理，當時的默契是董事長由台北市政府派，總經理由農委會派，相信農委會自己會處理。

媒體追問，吳音寧先前到帛琉考察後，下個月又將到歐洲考察，是否合適？柯文哲緩頰稱，公司治理不能這樣講，要看她的業務是什麼，不要單純表面去評論一個人，像外交部長不在辦公室上班，本來就要去做外交，不要隨便去評論。

至於柯今天對吳音寧態度變得比較好？柯文哲也表示，對她本來就沒有不好，只是要拜託她，該來議會就來議會，有問題就講，他們又不是不處理，這也是一個通病，搞社運的到政府裡面，常常還是會適應不良。