「雙母雞」領軍 民進黨高市啟動路口拜票

民進黨高雄市長參選人陳其邁（右四）、議長康裕成（右三）雙母雞領軍，帶領議員參選人在路口拜票。（記者葛祐豪攝）

2018-09-28 08:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天是教師節，民進黨高雄市長參選人陳其邁、議長康裕成「雙母雞」領軍，一早帶領3區的10位市議員參選人，在路口拜票，獲得不少民眾鼓勵加油。

高雄市年底選戰白熱化，民進黨市議員選情打出「團結拚過半」口號，陳其邁、康裕成「雙母雞」，今天一早7點半，率領三民、左楠、旗鼓鹽共10位議員參選人，手舉「教師節快樂」的布條，在大順、博愛路口向路過的民眾拜票。

康裕成強調，這種跨選區參選人同時拜票，還是頭一遭！目的是希望營造團結氣勢，力拚議會過半。

陳其邁表示，大順、博愛路口是高雄市重要交通路口，特別選在這裡「母雞帶小雞」，選舉剩下不到2個月時間，要加緊利用時間跟選民接觸，路口拜票能讓支持者的熱情增加、加溫選情。

陳其邁說，高雄市38個行政區，陸續都有規劃聯合拜票的活動，要讓市議員與市長的選情加溫，並「把在安全名單附近的小雞，都拉抬上來」。

針對藝人郭子乾今天中午將在《YHAOO市長進行式直播》，模仿國民黨高雄市長參選人韓國瑜，他是否安排類似活動？陳其邁表示，這是YHAOO與三立合作的節目，所有參選人都會參加，他10月份也會參加。

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