彰化縣經綠處揭牌 有人誇魏明谷能選總統

彰化縣政府建設處公用事業科長王盟貴榮升經綠處副處長，代理處長（左），受到縣長魏明谷賞識。（記者張聰秋攝）

2018-09-27 22:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕因應開發綠能，彰化縣政府組織改造，成立「經濟暨綠能發展處」（簡稱經綠處），今天舉行揭牌典禮，成為全國第1個推動綠能1級行政單位的縣市，專職綠能建設管理機構。到場貴賓彰化縣工業會理事長郭永斌致詞稱讚縣長魏明谷推綠能有夠力，祝福他連任成功，「將來選總統『嘸』問題。」

經綠處今天揭牌，新處設5科，包含新設「綠能推動科」，以及建設處分家過來的「產業發展科」、「工業科」、「商業科」，還有原建設處的公用事業科轉型為「能源開發科」，建設處公用事業科長王盟貴榮升副處長，並代理處長；建設處在組織調整、業務分家後，除了現有建築管理科、使用管理科、城鄉計畫科之外，擬新增更新發展科，縣府已向中央報備，目前審核中。

揭牌儀式今在縣府1樓舉行，縣長魏明谷、經濟部能源局執行秘書姚瑞祥、國內外能源廠商代表見證，場面熱鬧。

郭永斌台上致詞時指出，他代表工業會見證縣府經綠處揭牌，他非常欽佩魏明谷縣長的聰明，因為這個議題是目前社會上所需要的議題，期待新單位成立可以為民眾帶來商機與繁榮，為大家盡量縮短作業時間，對創業也有很大幫助。

郭永斌進一步表示，魏明谷推動彰化再生能源有成，招商引資金額破兆，要連任縣長應該不成問題，以後也可以選總統，選總統「嘸」問題。語畢，現場掌聲響起，坐在台下的魏明谷笑笑點頭致意。

魏明谷指出，經綠處揭牌專職發展彰化經濟以及綠能的建設，舉凡風電港的營運、與中油合作設置的微電網等等，彰化縣得天獨厚的資源就是風能與光能，這3年來感謝所有的投資商都已經聚焦在台灣彰化，也因為綠能業務的成長，使縣府需要成立一個專責的單位，全力配合中央政策，共同打造台灣在2025年成為非核家園，除此之外，第3筆綠能印花稅收1600萬元即將進入縣庫，挹注綠能午餐。

姚瑞祥表示，這是全國第1個將綠能相關行政組織提升到一級單位，綠能中央與地方環環相扣，相互合作與努力，才能永續發展。