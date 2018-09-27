丁守中承諾送3配備給里長 網友發文狂酸

2018-09-27 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今（27日）參加國民黨提名里長參選人的造勢大會，他當場在200多名里長面前承諾，之後選上市長後就發給每位里長一部電動機車、手機和電腦，並打算發放三節慰問金、讓里長每年出國考察一次。對此，臉書粉絲團「小聖蚊的治國日記」就酸說，「不賄選就不會選」，還PO出反賄選專線要網友打去檢舉。

丁守中今在「中國國民黨第13屆台北市里長候選同志團結造勢大會」中表示，將來他如果順利當選市長，就配給每名里長一部電動機車、一台手機和筆記型電腦，「這些都是執行業務所需要的設備」，還說里長辛苦服務，三節慰問禮金也不能少。

丁守中也提到，將來他當選，會安排里長每年出國一次，進行市政考察，讓里長自行選擇項目參訪，做為大家學習社區推動的典範。「小聖蚊的治國日記」對此酸說，「怎麼不每個市民都送阿，不賄選就不會選」，還標示反賄選專線0800024099，提醒大家可以去檢舉。

網友見狀也在文章下方留言，「一人配一台勞斯萊斯也不錯啊」、「擺明賄選，而且是拿人民的錢去賄選。」、「大撒幣時代來囉」、「這不是買票到底什麼才算買票阿= =」、「基本上 不會上的 講什麼幹話都沒關係 但怎麼不說要反攻中國啊」、「如果這不是賄選那什麼才是賄選？考驗人民智商的時刻又來了」。