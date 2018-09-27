道路補丁路不平 新莊中正路年挖66次居冠

2018-09-27 20:04

〔記者何玉華／新北報導〕「路平、燈亮、水溝通」是新北市長朱立倫就任以來最常掛在嘴邊的話，但八年任期將卸任，新北市議會民進黨團今天總質詢認為道路開挖仍頻繁，民眾抱怨路不平的情況仍常見，尤其新莊區中正路一年挖了66次居冠，平均每週有1.26處新地點在挖掘，造成通勤族痛苦萬分。

朱立倫則強調，近8年來對道路挖掘訂有統一規範，整合路權單位，要求管線單位統一開挖，除非有緊急情況才例外；此外，統一開挖要標準流程，包括告示牌要明確，施工必須在規範的時間內；回填要恢復成車道標準。

工務局長朱惕之補充，道路施工的監督，民眾都可以透過1999免付費電話通報，這幾年也努力運用科技的方式，建置通報系統，未來在每個施工點都會有一個即時的影像傳回虛擬監控中心，對不遵守規則的施工單位也會開罰。

民進黨團議員王淑慧、許昭興、賴秋媚、邱婷蔚、林裔綺昨天進行市政總質詢，賴秋媚首先提到，2017年道路挖掘第1名是新莊中正路，一年挖了66次，在地人都知道上班時間能避開中正路就避開；市府應該通盤檢討道路開挖的問題，何況還有很多路段挖掘，沒有經過申請程序、現場也沒有設立告示牌。

王淑慧質疑市府缺乏共同管道，才會造成東挖西補；林裔綺則說自己服務處到瑞芳火車站約100公尺的距離，就有好幾處補丁；許昭興指民眾抱怨後巷才剛回填不久，又開始下水道工程，對於持續不斷的施工，議員提醒市府，這都是新北市民心中的痛。