諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞26日現身紐約出席座談會。(路透)

2018-09-27 19:20

〔記者鍾麗華/台北報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞26日現身紐約出席座談會。對於邀請劉霞訪台議題,陸委會副主委邱垂正今天表示,會尊重劉霞意願,依法辦理。

劉霞與中國流亡作家廖亦武,26日出席在紐約舉辦的2018年「打破靜默,危機下的勇者作家獎」(Disturbing the Peace, Award for a Courageous Writer at Risk)座談會。這場座談會是劉霞離開北京後首次出席公開活動。

陸委會下午舉行例行記者會,被問到若有相關團體邀請劉霞來台,政府態度是什麼?是否歡迎劉霞訪台?邱垂正表示,劉曉波夫婦長期為中國的人權付出努力,政府給予最高敬意。相關人士來台機制健全,若有相關團體邀請劉霞來台,「我們會尊重她(劉霞)的意願,依法處理」,政府也會與國際社會持續關切中國人權現況與發展。