共產五星寺拆了 《環球網》警告：打壓統派早晚要還

彰化二水「共產五星寺」因屬違建，遭彰化縣政府拆除。（資料照，記者陳冠備攝）

2018-09-27 20:16

〔記者鍾麗華／綜合報導〕被視為彰化之恥的「共產五星寺」還是大違建，彰化縣政府昨天起動工拆除，不僅中國國台辦大表不滿，批評民進黨迫害主張統一者。中國官媒《環球網》今天更刊出社評，以「台當局打壓統派，早晚是要還的」為題，警告「台當局尤其不能對統派進行政治迫害，如果他們那樣做，台灣法律不容，情節嚴重的，大陸也可考慮援引《反分裂國家法》對迫害統派的台灣官員進行追究。」

社評指出，台灣寺廟內的建築在合法性上很多都講不清楚，民進黨當局單獨挑出來碧雲禪寺做違建拆除，當然是衝著五星紅旗去的，「這是一次典型的政治行動」。

《環球網》社評指稱，「統派人士如今在島內還說不上是一支生力軍，甚至在島內的政治環境下，他們會被看得不太入流。但是別著急，統派力量肯定會慢慢壯大的。因為國家統一是不可逆轉的大勢，是中國大陸發展壯大必然衍生的一步。島內的統派力量會應運顯現，因勢成長。」

《環球網》隔岸送暖：島內統派別被一時困難嚇倒

《環球網》在社評中強調，台灣既然實行多黨制，就須給統派力量提供合法的活動空間，「統派的主張符合『中華人民共和國憲法』，只要他們不訴諸暴力行動，也就不存在違反台灣法律的問題」，「台灣當局應當對他們與對島內其他政治力量一視同仁，不應對他們進行政治歧視。」

社評表示，「如果台當局開展大規模的迫害打壓，大陸不能放任不管」，為防止那種情況的出現，大陸現在就有必要未雨綢繆，設計對策。「我們希望島內統派人士保持信心，不被一時的困難嚇倒。同時要增加在台灣現實環境下開展鬥爭的智慧，讓促統工作長期延續下去。大陸十幾億人民關注著他們。」