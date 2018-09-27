國艦國造 中科院、造船公會向國防部喊話：多用國貨

國防部打造展區內最大的「國防館」，展示武器裝備。（記者洪臣宏攝）

2018-09-27 19:45

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第2屆高雄國際海事船舶暨國防工業展今天高雄展覽館登場，國內造船業、中科院都向國防部喊話，要落實國防自主，國內能做、能製造的，應該優先採用；產品能在台灣得到最先使用證明，才有機會進軍世界市場，希望國防部支持台灣產業。

該展覽由台灣區造船工業同業公會主辦，國艦國造、潛艦國造正式啟動，國防部與中科院打造國防館，除了推出「歷史的長廊～造艦回顧」，展示自行研發的雄三、雄二飛彈等武器，未來二代艦仿真作戰艦戰情室首度曝光，相當吸睛。

開幕儀式上，國內海事船舶及國防工業相關廠商出席踴躍，台灣區造船工業同業公會理事長韓碧祥、高市代理市長許立明代表敲鑼宣布活動開鑼，中科院院長杲中興、國防部次長梅家樹、台船董事長鄭文隆、漢翔航空董事長廖榮鑫等多人到觀禮。

韓碧祥致詞時指出，辦展目的就是要展示國內廠商能做的，拉近與國防部、中科院距離，要國防自主，國內能做、能製造的就要優先採用，不要到國外買。他意有所指地說，國艦國造、潛艦國造讓台船股票一直飆，希望未來其他造船業也能沾點光，造船業要吸引很多人才，把造船搞起來，不要一直沒落。

活動同時舉辦「海用複材研發聯盟」簽約儀式，由中科院與國內相關業者、大學共7家組成聯盟，因應全球複材發展趨勢。

杲中興說，複材結構看似簡單，實用上仍有很多挑戰，例如國造潛艦的結構要強、穿透性好、能減震、通過雷達波，還有許多研究要做。他以「六日以阿戰爭」後以色列走上創新之路為例，指出台灣要突破的是，所研發產品能在台灣得到最先實用證明，因此希望國防部能支持國內產業，使用國內產品，並給予意見回饋，產品才能逐步改進，趕上世界先進水準，沒有測試環境，永遠都拿不到使用證明。

這屆海事展有450攤位展出，包括國防部、海巡署、中信造船、台船等，國外則有Lockheed Martin洛克希德馬汀、Raytheon雷神等知名企業，還有國內金賓汽車公司打造的海用30公厘遙控砲座，可裝填美軍MK44鏈砲，都展現了台灣船舶及國防工業實力。

雄三飛彈（右）及雄二飛彈（左）。（記者洪臣宏攝）

中科院為二代艦研發的作戰艦戰情室場景，可因應不同需要客製化。（記者洪臣宏攝）

金賓汽車多元化經營也投入國防工業，圖為該公司製造的海用卅公厘遙控砲座，可裝填美軍MK44鍊砲。（記者洪臣宏攝）