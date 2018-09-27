幹嘛去中國18次？ 柯P：去教怎麼用葉克膜

姚文智質疑，柯文哲曾去過中國18次，應該給大家一個說法，柯P今晚澄清，當時去中國大部分就是教他們怎麼用葉克膜，因為「中國會使用葉克膜的醫生，差不多都是我教過的。」（記者簡榮豐攝）

2018-09-27 19:57

〔記者黃建豪／台北報導〕名嘴楊憲宏爆料，讓台北市長柯文哲遭捲入「花名冊」風波，民進黨台北市長參選人姚文智也質疑，柯文哲曾去過中國18次，應該給大家一個說法！柯文哲今晚澄清，當時去中國大部分就是教他們怎麼用葉克膜，因為「中國會使用葉克膜的醫生，差不多都是我教過的。」

對於花名冊事件中，連前副總統呂秀蓮都語帶保留稱，柯文哲的確在當年餐會中，講了讓柯文哲太太陳佩琪反應很大的話，至於當初說了什麼？柯P不滿反問發問媒體，「妳知道妳昨天晚上吃什麼嗎？我很討厭這種暗示的，要講就明講。」

柯文哲說，楊憲宏當時也沒有在現場，究竟聽誰講的，應該要楊憲宏出來問「他聽誰講的？」再問那個人「你講了什麼？」柯P接著說，選舉當然有攻防，現在為止他都不會去主動講人家什麼壞話、去搞什麼，因為他覺得這個是很爛的文化。

至於姚文智要求講清楚去中國的原因？柯文哲說，中國會使用葉克膜的醫生，差不多都是他教過的，當初除了東北、新疆的醫院沒有去過，其他醫院他都去過，因為當時去中國大部分就是教他們怎麼用葉克膜。

而姚文智承諾，選後要找台北農產運銷公司總經理吳音寧進入小內閣，讓大家問到飽。柯文哲笑稱，吳音寧如果要進議會，不用等到姚文智當市長再進去，議會總質詢就可以來了（「吳音寧條款」剛通過）。

媒體追問，認為吳音寧願不願意放棄北農250萬元年薪的高薪，進入台北市政府？柯文哲責怪媒體說，「這種問法就太陰險，太挑撥離間。」