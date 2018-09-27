獨家》婦聯社福基金會董座爭奪戰 張培士出線、雷倩居老二

行政院黨產會將於10月4日第三度召開婦聯會聽證會，今（27）日婦聯會旗下婦聯社福基金會先進行董事會改選，現任董事長張培士連任成功，欲角逐董座的雷倩意外敗陣。圖為總會美齡樓。（資料照）

2018-09-27 19:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會將於10月4日第三度召開婦聯會聽證會，今（27）日婦聯會旗下婦聯社福基金會先進行董事會改選，現任董事長張培士連任成功，欲角逐董座的雷倩意外敗陣，張佔上風坐穩資產高達20幾億元董座職位，雷倩則屈居老二擔任副董事長。

據調查，婦聯會主委雷倩為婦聯社福基金會董事之一，今年4月18日台北地方法院已正式公告，第7屆婦聯社福基金會董事長由辜嚴倬雲，變更登記為張培士，至於「辜嚴王朝」底下的董事錢田玲玲、辜懷如、史美暢、陳世姿，及監察人閻初、章慈育皆一併辭任。

台北地院公告顯示，今年4月由雷倩、李菊花、朱應翔、黃清塗4人繼任婦聯社福基金會董事，至於監察人為劉凱平、黃啟峰2人；法界人士透露，朱應翔為前台北地檢署檢察官、滙利國際法律事務所律師，婦聯會找來具檢調背景人士擔任董事，不像過往專找官夫人，研判人事安排是要與黨產會「過招」有關。

據悉，前外交部長丁懋時夫人史美暢、世界書局總經理閻初、前嘉新水泥董座張永平之妻章慈育3人，是於今年4月辭去婦聯會常委，一併辭去婦聯社福基金會的董事。

黨產會調查發現，婦聯會和婦聯社福基金會目前共用同一棟大樓，婦聯會所在地的台北市中正區林森南路19號土地，該地一部份原為陸軍總司令部所持有的軍方宿舍，國民黨婦工會當年以544萬元向軍方購得土地，最後在1998年以6億元天價，轉賣給婦聯社福基金會。

據了解，這筆在辜嚴倬雲時代，由婦聯會捐給婦聯社福基金會的6億元，最後是流到不動產賣方國民黨手中，未來將在處理基金會時算總帳，下週將先處理婦聯會勞軍捐不當黨產問題。

知情人士也透露，雷倩若當上董事長，等於是繼辜嚴倬雲後，又有婦聯會主委兼基金會董座職務，原本雷倩是等著接董事長，張培士只是過渡角色，沒想到出現這個結果，看來基金會內不買雷倩的帳，最後由張培士出線，雷倩只能當副董事長。

知情人士分析，婦聯會是政治團體明年底必須解散，婦聯社福基金會還有存在可能，若當上基金會董事長等於取得「續命符」，目前雷倩與張培士是婦聯會「隱形金庫」保管會唯二的保管委員，張女還兼婦聯會常委，可見雷倩尚無法完全掌握「附隨組織旗下的附隨組織」。