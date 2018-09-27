宜蘭三星縣議員上演「鄉長對決議長」 陳文昌大打政績牌

2018-09-27 18:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉縣議員選舉上演「鄉長對決議長」戲碼，鄉長黃錫墉昨召開記者會，細數6年政績，訴求「議員換人做，三星會卡好」，議長陳文昌今也打出「政績牌」，強調4年議長任內，爭取到安農溪整治、196縣道拓寬等工程，盼為三星鄉繼續打拚。

三星鄉議員為單一選區，下屆議員二搶一，黃錫墉退出民進黨，用無黨籍參選，陳文則獲民進黨提名，尋求連任。

兩人近日動作頻頻，黃錫墉在鄉公所召開記者會，細數鄉長6年任期政績，陳文昌不讓黃專美於前，今趁會勘大義村湧泉再造工程時，細數議長任期內爭取到的建設，選戰趨向白熱化。

陳文昌指出，三星鄉有9座湧泉池，大義湧泉經他向第一河川局爭取，順利獲得400萬補助整治，近期工程陸續完工，成為三星鄉新的休憩景點，明年也將持續爭取經費，進行第二期整治工程。

陳文昌直言，他擔任議長後，將議事、議程公開，民眾透過網路就能知道議會運作；另外，三星鄉安農溪，從2015年至今，已爭取到兩億元投入再造，包含綠美化、自行車道等，今年還完成公園高爾夫、分洪堰整治等工作。

另外，橫貫三星鄉的196縣道，地方盼拓寬聲音已久，經他及縣府爭取，近期在交通部複審時有條件通過，等縣府完成細部修改就能順利啟動。

陳文昌指出，很多地方建設都仰賴縣府、中央單位配合，他不敢喊出六年政績或四年政績，腳踏實地爭取建設，才是貼近人民需求；陳文昌暗諷，「舉辦活動只是行銷個人形象，但基礎建設才是民生需求」。

對此，黃錫墉回擊，稱舉辦活動是讓全台看見三星鄉，對鄉政宣傳有助益，且建設也從未有停滯狀況。