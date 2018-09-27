政治受難者奉還「東廠」名號 痛斥國民黨不知反省

政治受難者團體今（27）日帶著遭國民黨殺害的先人遺照，前往促轉會簽署「物歸原主，奉還東廠名號」聯合聲明文件，表達國民黨汙名化轉型正義的痛心，聲明更痛斥「國民黨不知反省」。（促轉會提供）

2018-09-27 17:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政治受難者團體今（27）日帶著遭國民黨政府剝奪性命的先人遺照，前往促轉會加油打氣，並簽署「物歸原主，奉還東廠名號」聯合聲明文件，表達國民黨汙名化轉型正義的痛心，聲明更痛斥「國民黨不知反省」。

台灣政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、理事長陳中統、二二八關懷總會理事長潘信行、二二八基金會董事林黎彩、五十年代白色恐怖案件平反促進會會長藍芸若，政治受難者張常美、楊國宇，及受難者家屬黃秋爽、黃春蘭、林小雲、施又熙等人，今日上午前往促轉會獻花致意。

聯合聲明痛斥，國民黨不知反省，從二二八事件、白色恐怖相關檔案中，一再顯示國民黨在威權統治時期，利用特務、間諜、「檢肅匪諜條例」等法律工具，剝奪無數人的生命與財產。

聲明強調，國民黨不僅是轉型正義所應檢討的對象，許多參與威權壓迫的打手正在阻撓轉型正義，意圖掩蓋過去的歷史，「加害者竟然成為受害者，令真正的受害者難以忍受。」

聲明提及，政治受難者及家屬們認為前副主委張天欽的失當言行、輕佻態度十分不妥，應予譴責，但認同促轉會調查報告指出「該事件屬於張天欽個人行為，不會影響促轉會運作」。

聲明指出，規劃人事清查制度，明文規定於促轉條例中，是轉型正義應討論的課題。政治受難者團體不贊成官員措辭不當，但如果促轉會畏於社會輿論，不敢再進行人事清查規劃，台灣將持續處在「有受害者，卻無加害者」的荒謬情境。

促轉會也指出，自5月31日揭牌以來，因為2年時間緊迫感，同仁不敢懈怠，卻因為幾位已請辭同仁的言行失當，讓促轉會蒙羞，讓前輩、家屬和台灣社會失望，更讓轉型正義工作受到重創，本會已深自檢討。

促轉會提及，感謝前輩與家屬們對促轉會同仁支持，絕不會因此而退縮喪志，在第9次委員會議中，已經重整旗鼓，檢討會內的運作流程，強化會內的橫向鏈結，重新出發。

同時，促轉會亦反省，由於以往過於謹慎，未能積極向社會呈現進行中的工作內容，滋生「促轉會4個月什麼都沒做」誤解。此後將公開已定案的會議紀錄，包含各業務組進行中工作項目，以及全會近、中、遠程工作規劃，讓社會大眾了解促轉會正在做什麼、將要做什麼，並監督促轉會工作節奏，共同完成轉型正義的歷史任務。