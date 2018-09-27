藍營分裂危機 林火旺：集中支持國民黨「讓民進黨反省」

國民黨革命實踐院長林火旺來竹市推薦市長參選人許明財，提出年底要投國民黨的三大理由。（記者洪美秀攝）

2018-09-27 17:20

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市長參選人許明財今天邀請國民黨「革命實踐研究院」院長林火旺來助講，並推出濱海生活紓壓帶政策，林火旺列舉年底要投國民黨三大理由，包括民進黨中央不懂反省、就需要國民黨在地方強力監督，此外，民進黨搞壞兩岸關係，讓台灣在國際上處處被打壓，同時為了讓國民黨再造及讓社會和諧，呼籲選民年底投國民黨，就是投給自己希望。

許明財說，他的政見主打「一帶二心三連結」，其中一帶就是濱海生活紓壓帶，因為竹市有17公里海岸線風景，未來會香山濱海地區，打造具環保、綠能、生態、智慧並有運動休閒、海鮮美食、親子遊憩的「濱海生活紓壓帶」。

同時他會打造以水為主題的公園，會另外打造8公里的自行車道，讓現有的17公里自行車道景觀，豐富而多樣貌，也會設划船和垂釣區，並有親子戲水遊憩區和戶外露營區，提供豐富休閒旅遊的內容。

而林火旺強調與許明財素昧平生，但他推舉許明財的理由有三，就是希望政治制衡、兩岸關係，以及社會和諧。他說，民進黨現在很強大，大到不知反省、不懂謙卑、不願認錯，「這麼一個完全執政的政黨太可怕了」，所以需要國民黨在地方給予監督。

林火旺強調，目前兩岸關係惡化也讓人擔憂，加上國際上的空間越來越小，才會希望透過年底選舉讓民進黨反省，而為了社會和諧，年底也應選擇國民黨，因為能促進社會和諧。

此外，前市長施性忠也說，會支持許明財，就是許明財要推動鐵路地下化，這是他任內沒做到的，而許明財的理念跟他相同，他支持這樣的人選當市長。

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