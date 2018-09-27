高雄醫界轟韓國瑜 醫療觀光不是「王祿仙賣狗皮藥膏」

2018-09-27 15:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對國民黨參選人韓國瑜要推動高雄的醫療觀光產業，打出全亞洲最便宜的治療癌症還有醫療美容，「鼻癌、鼻咽癌120塊美金、乳癌200塊美金、眼睛割雙眼皮50塊美金」；高雄醫界今天與陳其邁出面砲轟，指韓國瑜把重症醫療和醫療觀光混為一談，並強調「醫療觀光不是王祿仙賣狗皮膏藥」。

雖然韓國瑜已解釋這個價錢是「比喻」，但已在醫療社群網站引起怒火。

陳其邁今天下午召開記者會，他強調，台灣醫療極具競爭力，重症醫療包括癌症治療、顱顏整型、換心換肝換關節等重大手術；觀光醫療則包括眼科、皮膚科、牙科、中醫、健檢等，韓國瑜把這兩件事情混在一起。

陳其邁說，醫療狀況每個人都不同，怎麼會去訂定牌價？如果不懂應該請教專家，而非拿醫療名詞沿街叫賣，這對台灣醫療產業及市民醫療品質都不公平。

包括前高醫國際醫療副院長鄭丞傑、高雄縣醫師公會常務理事高維祥、高雄醫學大學校友理事長藍傳盛等人，今天都出面反駁韓國瑜提出的廉價醫療結合觀光政策。

鄭丞傑與高維祥表示，韓國瑜所提的乳癌、鼻咽癌等項目，是屬於國際重症醫療，不是觀光醫療的一部份，韓的說法凸顯政策空虛。

二人強調，重症醫療跟觀光醫療是非常不一樣的，韓國瑜對醫療外行，高雄一直以來都有進行觀光醫療，但「台灣優良的醫療品質不是王祿仙賣狗皮藥膏，我們希望國際觀光客來台，但不要讓國外的觀光客認為我們的醫療非常廉價。」

藍傳盛表示，身為市長候選人，發言應慎重，不能亂開支票，割雙眼皮健保給付要新台幣6千多元，50塊美金不可能割雙眼皮。乳癌開刀健保給付要7、8千，沒健保至少要2萬2，若是3、4期還要做放射療法，得再花20萬，如果再加標靶治療，至少要百萬以上。

藍傳盛批說，韓國瑜講話應該要負責任，講出來的政策必須要落實，這些數字跟韓提出來的差太多， 如果韓國瑜要當市長，講話必須要更謹慎，否則就是欺騙。

高雄市醫師公會副理事長賴聰宏也說，觀光醫療就是要做微整型或健康檢查，客人來高雄進行初檢後，可以停留在高雄2、3天，等報告出來後，再帶著報告等回去。