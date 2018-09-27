敬老愛心卡看得到、用不到？投縣議員建議改成老人消費券

2018-09-27 15:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣目前共有8萬3000多名老人，老人人口比率佔全國第3位，南投縣政府為補助老人乘車，發給老人及身心障礙者敬老愛心卡，每月有1000元免費乘車額度，惟張志銘等多位議員27日在議會質詢時表示，由於縣府推出的敬老愛心卡使用範圍有限，許多老人未能享用，建議縣府應比照台中市，將該卡使用範圍擴及搭計程車、温馨復康巴士、折抵就診費用，甚至提高額度，讓敬老愛心卡發揮更大效能，並考慮改成老人消費券。

張志銘、廖梓佑、游宏達、蕭志全、陳淑惠及賴燕雪等議員表示，目前南投縣的敬老愛心卡規定只能搭12家客運及捷運，惟南投縣城鄉差距大，公車路線不普及，許多偏鄉並無客運車行駛，尤其有些重度身心障礙老人，也根本無法搭客運，因此，縣內目前雖有8萬3000多名老人，但實際申請敬老愛心卡者比率不高，縣府有如畫個老人福利大餅，許多老人根本看得到、吃不到。

張志銘並指出，縣府宣稱縣內老人持敬老愛心卡，也可以免費搭台北、高雄及桃園捷運，即所謂的「一卡玩透透，捷運南北通」，惟有縣內老人持該卡到台北搭捷運卻無法使用，根本不通。

張志銘進一步表示，隨著國人高齡化，老人人口逐漸增加，為讓每位銀髮族都能公平享用此項老人社會福利，縣府應思考將愛心敬老卡轉化成老人消費券，讓老人能用這1000元額度，隨心所欲進行任何消費。

對此，縣府社會及勞動處表示，將收集各縣市敬老愛心卡使用項目，在財政許可下研議是否擴大使用範圍；至於有老人持敬老愛心卡無法搭北捷，主要是系統整合須花費一大筆經費，目前包括北捷等捷運仍未開放直接持敬老愛心卡刷卡搭乘，但老人及身心障礙者搭捷運本來就享半價優惠，縣內老人想搭捷運時只要持身分證臨櫃登錄，另一半費用即由縣府支付，等同免費搭乘。