「舊城，正在翻轉中！」 林佳龍：翻轉中區成果逐一展現

2018-09-27 15:20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長林佳龍今日在臉書PO說，他當選市長後說「救不了中區，我不配當市長」，當時這句話讓許多人嚇了一跳，怕話說太滿為他擔心。時至今日，他表示，對於舊城新生有相當信心，也有完整計畫，翻轉中區的成果逐一展現，包括綠、柳川的整治、大車站計畫的啟動等，讓所有人都能真正感受到，「中區，正在翻轉中！」

林佳龍指出，中區沒落至少超過20年，過去不少人努力想找回昔日榮景，如宮原眼科、紅點文旅、第四信用合作社等；他認為除了單點的拚搏外，更需要連結點、線、面進一步擴大效益，同時也要搭配政策，做整體策略規劃才能奏效，自己在台中蹲點10年，對於舊城已有規劃。

帶動舊城新生的起手式，就是整治綠川、柳川，也將第一廣場化身東協廣場，表達對多元文化的感謝和尊重；再透過綠空鐵道，保留鐵軌記憶與城市歷史，打造綠色廊帶；搭配啟動中的大車站計畫、干城和台糖都市重劃，多管齊下促進繁榮再現。

林佳龍也提到，新竹縣長候選人鄭朝方日前參訪綠川，遇到一群二訪台中的韓國民眾，而綠川旁不僅有品嚐小吃的屏東人，還有在台中就讀的學生，平日晚間中區的人潮仍然不減。

臉書貼出後，許多民眾湧入回應，「林市長對台中中區努力、看得見」、「有改變現狀就是進步，加油」、「上次經過台中火車站，變化真的很大」、「中區變得很多，從一個雜亂擁擠變成現在乾淨整齊」、「台中是座令人感到非常舒適、非常有Fu的宜居城市」、「看到台中有了新氣象，也感受到台中的新發展，加油！」，民眾留言不僅肯定台中已經改變，更感受到中區確實正翻轉中。