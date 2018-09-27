「五星共產寺」拆了 100份炸雞將在這裡發‧‧‧

五星共產寺昨天開拆，今天是拆除作業第二天！（記者陳冠備攝）

2018-09-27 15:28

〔記者劉曉欣／彰化報導〕超級大違建的「五星共產寺」，彰化縣政府昨天真的出動怪手，展開拆除作業，讓「護樹老娘」Angela Chang大喊「很爽」，將完成祭品文諾言，在後天下午5點發放100份炸雞，地點就在台中市的大樹講堂，歡迎大家來開趴慶祝！

「這是值得慶祝的日子！」「護樹老娘」Angela Chang昨天也到場開直播，見證拆除「五星共產寺」的歷史時刻，她到場後發現，因為二水鄉山腳路封路，讓她無法買到炸雞來請客，決定乾脆改到護樹聯盟辦公室大樹講堂來分發。

喜愛美食的「護樹老娘」Angela Chang說，因為她在紐約時報登出「五星共產寺」報導後，就在臉書寫下祭品文，只要彰化縣政府真的做到26日拆除動作的話，她就請買100塊炸雞排請大家吃好了，既然彰化縣政府「說到做到」，她也會「說到做到」，並詢問「那一家炸雞好吃？用油又乾淨」立即獲得廣大迴響，紛紛推薦台中市好吃的炸雞。

「護樹老娘」Angela Chang說，她要買炸雞，熱心人士龔昆標將贊助綠茶，許多人看到彰化縣政府拆除「五星共產寺」都大呼過癮，歡迎大家一起來開趴，有綠茶又有炸雞吃！