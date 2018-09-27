國民黨台北里長提名少53人 丁守中：不擔心

2018-09-27 15:24

［記者簡惠茹／台北報導］年底選戰逼近，國民黨昨天大動作舉行提名里長授旗典禮，國民黨一方面提名人選比上屆少53人，另一方面則要面對台北市長柯文哲拔樁來勢洶洶，國民黨台北市長參選人丁守中對此表示，不會擔心提名人數影響選情，大家對柯只是禮貌喊話，心還是向著國民黨。

台北市共456個里，國民黨現任里長為229人，上屆台北市里長選戰中，國民黨提名人數高達335人，這屆藍營卻僅提名282人，國民黨籍里長參選人數銳減，下滑近15.8%；加上不斷傳出柯文哲四處拔樁，藍綠營里長都紛紛靠攏，讓這次藍綠如何各自固守陣營也成選戰重點。

國民黨今天在中影八德大舉行「中國國民黨第13屆台北市里長候選同志團結造勢大會」藍營大咖雲集，黨主席吳敦義、副主席郝龍斌都到場造勢，吳敦義親自一一授旗給提名里長，試圖營造團結氛圍。

媒體詢問丁守中會不會因為里長提名人數減少擔心選情受到影響？丁守中表示，不會擔心，今年外在形勢來說，大家對民進黨普遍有許多不滿，甚至有很多民進黨籍的里長，不敢掛自己黨的旗幟參選，相信大家支持國民黨的心是很強的，一起為基層服務。

除了提名人數比上屆少，不斷傳出藍營里長在活動中高喊柯文哲「凍蒜」，也有藍營里長被質疑與柯文哲合作，丁守中對此表示，因為柯文哲是現任市長，他相信大家只是禮貌性的喊話，沒有關係，大家的心是向著國民黨的，他也認為以後如果是他當市長，綠營里長也會跟他一起辦活動的。