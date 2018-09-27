嘉市工務處長遭轟自恃得寵 被議員「請」出議場

2018-09-27 14:56

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市議會臨時會今天上午進行市政討論，議員們聚焦在甫於中秋節前夕完工啟用的「彌陀映月橋」，認為市府趕工及急著啟用導致一些缺失待善後，議員張榮藏把矛頭指向工務處長李建賢，指李辦理映月橋新建工程案涉違反採購法，議會雖將李移送監察院彈劾，且嘉市審計室也提出糾正，批李自恃為「市長涂醒哲眼前紅人、得寵」而藐視議會、混淆視聽，張於質詢時間內，將李請出議場。

李建賢會後受訪說，映月橋新建工程案經市府政風處檢驗過，另依採購法等相關規範，本案因預算已取得，不用保留決標，他強調發包採購作業程序都合法，尊重議員監督市政，但「他的人格不能被汙衊」。

李建賢說，涂醒哲交代工務處執行的市政工作越來越多，他盡力把份內事情做好，做不好也是被罵，至於外界扮擾，涂市長一直有為他打氣，但他不會去爭寵。

張榮藏質詢指出，映月橋經嘉市審計室審查認為，該案設計規劃編列預算超過原預算額度發包，未依行政院公共工程委員會函釋，在預算案未經立法程序前得先保留決標，就逕予決標，市府發包採購作業程序有欠周妥因此提出糾正，但市府於9月發行的「市民報」大篇幅報導「事實澄清 八掌溪景觀橋（映月橋）過程合理合法」。

張榮藏認為，映月橋非屬重要急迫性公共設施，亦非需要立即決標施工急迫性，就逕予決標，李建賢身為工務處長說一套做一套、混淆視聽，成了府會紛擾亂源。