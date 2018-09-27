喝豬血湯抗空污？ 綠議員炮轟盧秀燕

2018-09-27 13:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕日前號召市民一起吃豬血湯，清肺抗空污。綠營議員今在議會輪番炮轟，盧提不出空污改善方法，只能喝豬血湯；市長林佳龍也反批，改善空污不能政治化，盧經常使用錯誤資料，讓空污議題無法理性對話。

市議員邱素貞、翁美春、蕭隆澤、張芬郁、謝明源、陳淑華質詢時，除肯定林佳龍團隊努力改善空污，防制成果有目共睹，並痛批盧秀燕是「佛系候選人」，以為躺著選就上，面對空污的問題，甚至提不出方法，不管郝龍斌還是蔣萬安到台中，只能喝豬血湯。

林佳龍說，討論空污不能建立在錯誤資訊上，不管空污是誰造成，負責任的政治人物，都應該要用嚴肅的態度面對問題，提出解決方案並接受檢驗，不是換了誰空氣就會馬上變好，方法與過去的作為，都必須被檢驗。

他也說，市府提出86項改善空品的方法，包括管制生煤自治條例等，近年空品也有顯著改善，他會盡其所能改善，也期待這是一場聚焦於政策討論的高品質選舉，希望盧秀燕提出具體主張，而非訴諸民粹式動員，甚至利用錯誤資料欺騙社會，這是很不負責任的態度。

林佳龍強調，各界都必須誠實面對空污議題，不能政治化，也不能栽贓與抹黑，不斷講述錯誤資料，將使空污議題無法理性對話，「這會讓人很挫折」，過去製造問題的人，應該要好好跟社會道歉，也不能怪解決問題的人，政治應該有基本道義。

對此，盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，民進黨的議員有誤解，又或者是被林佳龍慣用的「貼標籤」手法所誤導，非市民之福，也令人遺憾。事實上，盧秀燕早就提出多項具體原則，望民進黨議員再多了解，切勿成為林佳龍錯誤資訊或惡意操作下的犧牲品。