看不慣洗腦統一亂象！ 李戡怒嗆中國媒體「每天瞎意淫」

知名作家李敖之子李戡近日在新浪微博發文批評部分中國媒體對台灣新聞荒腔走板的報導亂象。（資料照）

2018-09-27 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕建商魏明仁掛滿中共五星旗的彰化碧雲禪寺違建被拆，在兩岸三地造成熱議，中國國台辦發言人更批評拆遷行為是「打擊、迫害統派人士」。已故知名作家李敖之子李戡近日感嘆，魏明仁事件反應了部分中國媒體對台灣新聞荒腔走板的報導方式，而許多台灣統派團體跟中國涉台系統的互動只為了個人利益，更是荒謬絕倫。

已故知名作家李敖之子李戡近日在新浪微博發文表示，魏明仁動員來的群眾幾乎全是被台灣社會完全隔絕在外的中國新住民新娘，偶爾集合起來唱唱歌，卻被部份中國媒體渲染成「五星紅旗在台飄揚」、「義勇軍進行曲在寶島奏響」、「台灣同胞渴望回歸」，忍不住痛罵中國媒體「實在是荒謬絕倫」，更凸顯了毫無群眾基礎的「統派分子」紛紛自立門戶的怪現象。

中國媒體渲染 魏明仁成統派人士

李戡表示，魏明仁最初用喇叭播放義勇軍進行曲的目的是擾民、引起關注，「經不懂實情的中國媒體廣泛渲染報導後，審時度勢、陰差陽錯、搖身一變成為了統派人士，一路忽悠到今天。」對於在微博留言質疑的中國網友，李戡更回應反諷：「你知道嗎？魏在台灣的影響力是0，對少部分看台灣新聞看到高潮的人才有影響。」

對於為何近幾年冒出這麼多「統派團體」？李戡分析，原因很簡單，以前去中國參訪的統派團體，都是聯合組一大團去的，後來大家發現每次只有重要團體領袖可以接受採訪、和領導拍照時可以站C位（指中心位置）、參加晚宴時可以坐主桌，久而久之，很多人不服氣，於是「自己組個黨，掛上統派招牌，自己做主席，弟弟做副主席，兒子做秘書長，三人成群，到大陸各地參訪、上媒體、站C位、坐主桌」。

批台灣統派亂象 個人好處撈不少

李戡指出，各地涉台系統眼見有業績上門，更是殷勤招待，大家忙的不亦樂乎，各得其利，並表示這些統派團體，「在台灣影響力不出家門口半步，一黨三人，連隔壁鄰居都影響不了，起不到半點促統作用，個人好處倒是撈了不少。」感嘆這種怪現象有愈演愈烈的趨勢。

李戡還在微博貼出一份去年某省台辦接待台灣來訪「統派團體」的名單，成員有「文化地球黨主席」「中華全統會會長」、「中華民族和合黨主席」、「全民均富黨主席」等人，李戡公開暗諷道：「文化地球黨應該改名為文化宇宙黨，比較霸氣。」

微博批中國媒體 瞎意淫誤導民眾

李戡更在微博上痛罵中國媒體，「每天瞎意淫，誤導民眾。根本沒有也不敢報導島內真實情況和民意，不但不能促統，反成笑柄，還誤導大陸對台灣現狀的認知」，更痛罵台灣統派團體跟中國涉台機構，指稱台灣訪問者和中國接待者都心知肚明，「皆為利也。前者投後者所好，赴大陸揩油；後者為前者所騙，建統戰政績；其實說穿了，是大家不要臉。」