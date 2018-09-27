酒女說包廂有頭髮尖尖男？ 陳致中：我又不像幹譙龍！

針對有媒體報導酒店小姐Kiki稱當晚有一個「頭髮尖尖的男子」，陳致中表示自己不像幹譙龍。（資料圖）

2018-09-27 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁之子、民進黨高雄市議員參選人陳致中被爆前往私人招待所，但陳致中澄清只待在吧檯沒有進包廂。有媒體報導酒女KiKi指稱包箱內有名「頭髮尖尖的男子，很少開口說話，不認識他是誰」，媒體指稱該名男子是陳致中。對此陳致中回應，自己長得不像幹譙龍。

陳致中今（27）日於臉書專頁「陳水扁新勇哥物語」上發布一段影片，對於有媒體稱當晚招待所只有陳致中、葉建揚、蔡其雍、以及2名酒店小姐等5人，而陳致中卻說獨自坐在開放區，而其他4人坐在包廂。陳致中重播記者會當時的片段，強調當晚他與金門縣環保局長蔡其庸在吧檯開放區，並非獨自坐著，指控媒體扭曲事實。「現在不是農曆七月，到底誰在鬼話連篇」。

另外，針對有媒體報導當天在場的酒店小姐Kiki說，當晚有一個「頭髮尖尖的男子」、「他很少開口說話，我不認得他是誰」，而有媒體指稱這個男子就是陳致中。對此陳致終認為是媒體惡意栽贓。「在台灣很多人會認得我的臉啦，她認不出來的機會不高」、「我的頭髮三四年來都長這樣，也沒有頭髮尖尖，也沒有說像幹譙龍」