香港主教指教廷將放棄台灣 外交部：過於簡化的推論

外交部發言人李憲章表示，將中梵關係進展直接簡化為中梵建交，是過度推論的，也是過於簡化的。（資料照）

2018-09-27 13:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕天主教香港教區榮休主教陳日君昨稱，梵蒂岡與中國簽署主教任命的臨時協議後，將會放棄與台灣的正式關係。對此外交部發言人李憲章今強調，教廷與中國簽訂的主教任命協議「當然是中梵關係的進展」，但若馬上推論到中梵建交，是過於簡化的危險推論。

中國與梵蒂岡22日宣布，雙方代表團已在北京就主教任命一事簽署臨時性協議，未來雙方將對此持續進行協商，外界認為此為中梵關係的一大進展，由於梵蒂岡為我國在歐洲唯一友邦，中梵簽署主教任命協議後，多位立委與學者對台梵關係提出警告。天主教香港教區榮休主教陳日君昨在一記者會中則說，中梵簽署主教任命協議，顯示教廷準備放棄台灣。

外交部發言人李憲章今受訪時表示，台灣與教廷間有幾項具體合作的計畫正在進行，包含教廷駐我國大使館的改建、以及教廷出借重要文物給我國故宮展出等，充分顯示我國與教廷間關係密切友好。

李憲章說，將中梵關係進展直接簡化為中梵建交，是過度推論的，也是過於簡化的；李憲章強調，中梵間的接觸與進展，外交部都會密切注意。