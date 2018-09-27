以自己被抹黃經驗挺致中 阿扁：這是舔耳案翻版

「陳水扁新勇哥物語」粉絲頁發文挺陳致中，陳水扁以自己被抹黃的經驗，質疑這是舔耳事件翻版。，（記者黃良傑翻攝）

2018-09-27 13:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕民進黨提名高雄市議員參選人陳致中，被週刊爆料出入台北林森北路酒吧，2名酒店紅牌小姐熱情招呼，陳致中駁斥該報導後，前總統陳水扁今天挺兒，以自身結紮還被抹黃經驗，質疑招待所報導只是「舔耳案」翻版。

「陳水扁新勇哥物語」粉絲頁今發文指出，「選舉到了，各種抹黑抹黃的選舉奧步都紛紛出爐了！」認為該酒吧已改成私人招待所，未對外營業，當晚是金門縣環保局長蔡其雍的朋友在等門，卻被說成酒女迎阿中，質疑報導包廂所謂頭髮尖尖的男子，根本就不是致中，難道又是『舔耳案』翻版？

阿扁也想起自己曾被抹黃，即便他未從到過澳門，卻被說成到澳門「開查某」11次，還說自己早已結紮了，還被傳有9歲私生女，臉書大嘆「選舉奧步」真多！

另對於週刊接續報導黨中央是否將對致中開鍘，進而可能取消參選資格？「勇哥」質疑是否更像極與年底大選連結的選擇性政治操作？黨內大老吳乃仁與立委許智傑被週刊報導出入有女陪侍的酒吧，事證明確，有聽說黨中央組織部與地方黨部主委要提出調查報告嗎？還是真的「派系」有別？！

不過，網友評價不一，有人說：「舔耳案中涂醒哲是連KTV都沒踏進去，你家陳致中可是戴口罩，承認自己進入有女陪侍招待所！招待所老闆有出來說那兩個女人是不用花錢就過來的嗎？」、「所以你相信你兒子說的話？自己兒子都最乖，都是被人帶壞的」、「切割民進黨正是時候」、「選前最好避諱，致中加油」。

「陳水扁新勇哥物語」粉絲頁發文挺陳致中，陳水扁以自己被抹黃的經驗，質疑這是舔耳事件翻版。（記者黃良傑翻攝）