五星共產寺正殿已夷平 兩側廂房今拆除

「五星共產寺」正面二樓正殿已遭拆除。（記者陳冠備攝）

2018-09-27 13:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕被視為「彰化之恥」的五星共產寺昨（26）日依法拆除，17台怪手全力夾攻下，二樓正殿已遭夷平，但兩側廂房建築似乎沒有動靜，進度不如預期，有怪手司機表示，鋼筋紮得多，比像想中堅固！彰化縣政府建設處表示，已全力趕工，今天一定會拆掉兩側廂房。

彰化二水碧雲禪寺擴建的大雄寶殿屬於違章建築，建商魏明仁取得產權後移出佛像，改豎五星旗跟毛澤東照，引來非議，彰化縣政府限期改善未果，昨日動員17台挖土機前往拆除，並動員600人警力維持秩序，終於順利拆除「共產基地」，今日第二天拆除，仍有近百名警力在場，拆除場外也未見阻擾聲音。

建設處長劉玉平表示，今日早上拆除進度是從後方建築往前拆除，因此正面看起來才會毫無動靜，而原本打算連夜趕工，但山區入夜後迴音大，怕影響居民，傍晚6點後停工，不過進度仍在掌握中，今日中午後會拆除兩側廂房，完成工程20％的進度表。

劉玉平說，昨日大動員拆除正殿，原本以為怪手機械鏟子一揮，就能搗碎，沒想到還挺堅固的，花了一番功夫才鏟平。現場怪手司機也開玩笑說，這建築鋼筋紮得多，水泥厚實，飛彈一顆也炸不平，難怪拿來做基地。

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怪手正全力趕工，拆除兩側廂房。（記者陳冠備攝）

有怪手司機稱，建築鋼筋紮實，拆除需多費工夫。（記者陳冠備攝）

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