政院拍板 民法修正增設「意定監護制度」

政院拍板，擬修正民法增「意定監護制度」。圖為創世台中院與花坊業者合作活動，象徵用心照顧植物人，與本文無關。（資料照）

2018-09-27 12:49

〔記者李欣芳／台北報導〕鑑於台灣邁入高齡社會須有更完善成年監護制度，現行成年人監護制度則是在本人喪失意思能力始啟動的機制，無法充分符合受監護人意願，行政院院會今天通過法務部的「民法部分條文修正草案」，增設「意定監護制度」，即在本人的意思能力尚健全時，本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，受任人允為擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人。

法務部認為，這將使本人於意思能力喪失後，可依其先前的意思自行決定未來的監護人，「自己的監護人自己決定」，較符合人性尊嚴及本人利益，並完善民法監護制度。

法務部強調，這次修正民法新增「意定監護制度」，是在「最小變動成年監護制度」並兼顧「尊重本人之意思自主」的原則下，為尊重本人的意思自主，法院為監護的宣告時，於本人事前訂有意定監護契約者，以意定監護優先為原則。

這次修法明定，法院為監護宣告時，於本人事前訂有意定監護契約，應以意定監護優先為原則，以本人所定之受任人為監護人。但有事實足認意定監護受任人不利於本人，或有顯不適任之情事，法院得依職權選定監護人，不受意定監護契約的限制。

主持院會的行政院長賴清德裁示，這項修法函請司法院院會銜送請立法院審議。