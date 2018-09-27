出國考察報告比扯！苗縣議員有抄行程、也有11字

縣議員黎旭欽出國考察報告被譏如小學生暑假作業。（記者鄭名翔翻攝）

2018-09-27 12:37

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕新竹縣議員赴南歐考察13天，但心得報告僅短短42個字，且錯字連篇，引發外界抨擊。而苗栗縣議員出國考察報告卻更扯，有的照抄旅行團行程，有些則短短兩、三行，甚至有些僅11個字，且多數內容空泛，乏善可陳，未提出具體心得建議，讓縣民痛批根本是「假考察真出遊」，更直言是浪費公帑，「應刪光考察預算」。

民進黨籍縣議員謝芳紋去年3月出訪中國海南島5天，回國後的心得報告僅「鼓勵多舉辦植物栽培課程」短短11個字，同年四月再赴中國武漢考察5天，報告依然僅一行「建議多舉辦台商的經驗分享會」13個字，許多網友看了直批敷衍了事。

國民黨籍縣議員黎旭欽去年3月赴澳洲黃金海岸6天，但考察心得卻寫「精彩的澳洲之行不知不覺得度過了，美妙經典的旅遊體驗，依然歷歷在目回想這些天的美好回憶，真令人懷念。」網友看完也譏「是在寫暑假作業旅遊心得嗎？」「連小學生都寫得更好。」

謝芳紋表示，考察事實就是如此，因此簡單扼要帶過，強調每次赴中考察，皆看到對方經濟發展快速，尤其對植栽市容印象深刻，因此才建議多舉辦植物栽培課程；而出訪過程也與許多台商接觸，聆聽對方許多新想法，故認為可多舉辦台商經驗分享會，作為苗栗發展參考。

黎旭欽則說，出國看看外國觀光發展，由此借鏡推廣苗栗縣西湖鄉觀光的前景，其實內心感觸及想法良多，但寫報告時未思考到將具體建議列入，若造成外界觀感不佳，也願致歉。

縣議員陳光軒指出，議員每年有10萬元額度可出國考察，但若要出訪必須要有名目及必要性，若非出國考察必要應將經費留下回歸公庫，勿草率浪費人民納稅錢。

縣議員謝芳紋出國考察報告僅寥寥十餘字。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣議員謝芳紋去年兩度赴中國考察，心得報告僅短短十餘字。（記者鄭名翔翻攝）

苗栗縣議員謝芳紋去年兩度赴中國考察，心得報告僅短短十餘字。（記者鄭名翔翻攝）