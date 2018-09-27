侯友宜深澳影片疑違法上架 蘇貞昌批：騙到國外去

民進黨立委質疑國民黨新北市長參選人侯友宜的深澳電廠影片違反國外的使用規定，民進黨新北市長參選人蘇貞昌批侯「騙到國外去」。（記者賴筱桐攝）

2018-09-27 12:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜推出反深澳燃煤電廠影片，部份內容購自國外網站，引發移花接木爭議，今天民進黨立委更質疑違反國外使用規範。民進黨新北市長參選人蘇貞昌砲轟，侯友宜造假騙選票，還騙到國外去。

蘇貞昌今天上午至板橋區市場掃街拜票，對於綠委質疑侯友宜影片違法上架，蘇貞昌也認同說：「這是真的喔！」花美金去買國外鋼鐵廠冒黑煙的煙囪影片，來示意台灣還沒有興建的燃煤電廠，這種「移花接木」是造假、欺騙選民，而且國外影片資料庫都有註記，不能拿去做政治廣告，侯友宜不但造假、騙選票，現在騙到國外去，大家從網路上一點就能看出「這真的很漏氣」。

另外，網友發現，侯友宜的客家政見與Line長輩圖，都和蘇貞昌相似度高。蘇貞昌對此表示，從參選以來，他很認真地發表政策、政見，結果都被模仿，不只是客家政見被模仿，line的統一發票長輩圖也被模仿，相似度高達9成以上，這已經不勝枚舉，「我想市民最喜歡的還是會選擇本尊，不願意造假的山寨版。」