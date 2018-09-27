「不能遺漏台灣」聯合國大會總辯論 4友邦替我發聲

諾魯總統瓦卡指出，要使聯合國與全人類相關，必須納入台灣人民，台灣人民應如其他國家人民一樣被公平對待。（美聯社）

2018-09-27 12:39

〔記者彭琬馨／台北報導〕第73屆聯合國大會總辯論25日登場，紐約時間26日共有史瓦帝尼、吉里巴斯、諾魯、帛琉與宏都拉斯五友邦發言，除宏都拉斯外，其餘4友邦皆在總辯論發言時提及台灣。其中帛琉總統雷蒙傑索在發言中，敦促聯合國應尋求解決方案，將台灣納入包含「國際民航組織」（ICAO）與「世界衛生組織」（WHO）在內的所有進程。

26日發言的友邦中，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世與帛琉總統雷蒙傑索以「中華民國（台灣）」稱呼我國，吉里巴斯總統馬茂與諾魯總統瓦卡則稱呼我國「台灣」。

史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世在發言中提到，史瓦帝尼王國重申其呼籲聯合國提供中華民國（台灣）人民參與聯合國發展體系及做出貢獻機會之堅定立場。台灣在眾多領域之經驗，對永續發展各面向至為重要，並可為聯合國工作與其會員帶來深遠貢獻。為使聯合國與全人類相關，以符合其普遍性原則之精神，強烈呼籲台灣人民不能被遺漏。

吉里巴斯總統馬茂下午發言時表示，若聯合國繼續忽視居住在共同家園且做出貢獻，卻持續被排除在此一進程之外的台灣2300萬人民，則此一主題將不適當。我們是一個大家庭，因此呼籲應採取包容性作法，使台灣參與國際進程，讓其對聯合國此一組織之關切領域以及落實「永續發展目標」做出貢獻。

諾魯總統瓦卡在發言中指出，要使聯合國與全人類相關，必須納入台灣人民。台灣人民應如其他國家人民一樣被公平對待，聯合國體系應解決台灣2300萬人民被排除在聯合國體系外之嚴肅問題；瓦卡並引述聯合國憲章的序言，重申「對基本人權、人的尊嚴與價值，以及男女與大小各國平等權利之信念」為聯合國組織的使命。

帛琉總統雷蒙傑索則在發言中強調，「中華民國台灣長期以來為我國努力達成永續發展目標的盟邦，此一特別友誼及慷慨可見諸於其對帛琉基礎設施的投資，以及在衛生及教育上的持續援助；我們敦促聯合國尋求解決方案，將台灣納入其所有進程，包括『國際民航組織』及『世界衛生組織』在內。我國政府堅信，聯合國體系納入台灣，將對其工作及邁向2030年暨以後之永續發展目標大有助益。」

聯大總辯論於美東時間25日登場，將一路進行到10月1日。首日發言的友邦瓜地馬拉、巴拉圭與馬紹爾中，巴拉圭與馬紹爾兩國元首替台灣發聲。