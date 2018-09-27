丁守中攏絡里長開大絕 3項配備再加碼慰問金

2018-09-27 12:23

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天出席國民黨提名里長參選人的造勢大會，在200多名里長面前，丁守中沒有空手而來，不但保證實現參與型預算，更承諾將來里長配備電動機車、手機和電腦，還要發放三節慰問金、讓里長出國考察。

丁守中今天出席「中國國民黨第13屆台北市里長候選同志團結造勢大會」，會中國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌皆出席造勢，國民黨提名的282名里長一一上台接受吳敦義授旗。

丁守中在團結大會中更向各區里長參選人端出牛肉，丁守中說，基層里長都是民選公職，應該按照政府法令，比照立委有相關配備設施，將來他當選，每名里長配備一部電動機車、一台手機和筆記型電腦，這些都是執行業務所需要的設備，里長基層辛苦服務，三節慰問禮金也不能少。

此外，丁守中指出，他到各里拜訪的時候，很多里長都是利用自己住家或店面當做辦公室，這樣是不夠的，他將來會利用政府閒置設施，或以增額容積獎勵方式，換取民間大型建案兩百坪以上的空間，作為里民活動中心、社區長照關懷中心或媽媽教室。

丁守中也表示，當年國會外交讓他認識各國城市防火、防災、犯罪預防和老舊都市更新的案例，而里長就是基層總體社區營造師，台北都會要發展，里長作用最重要，將來他會安排里長一年出國一次，進行市政考察，讓里長分門別類選擇項目參訪，做為大家學習社區推動的典範。

丁守中說，他了解基層里長的辛苦，颱風天也要出門，基層里長就像小區公所，他保證真正落實參與型預算，各局處十分之一預算、業務預算拿出來作為各里優先辦理的經費，里長就是基層民意的傳動軸、感應器，里長做好基層服務，等於市府為民眾做好服務。